La lluvia de balas, reportan al menos 50 disparos compatibles con armas automáticas de alto calibre, ocurrió durante la madrugada de este sábado cuando ambas bandas se disputaban el territorio por la venta de estupefacientes. Varios videos de los vecinos registraron el terror vivido durante la madrugada.

El episodio armado tuvo lugar en las inmediaciones de los nudos 3 y 6, en la zona del tanque de agua comunitario del complejo habitacional de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, en el conurbano bonaerense.

El informe policial da cuenta que un joven identificado como Tiziano Gauna de 17 años murió producto de varios disparos que impactaron en su cuerpo, al igual que R. Quispe, de 36 años.

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Según algunos de los testimonios recolectados por el Canal A24 dan cuenta que varios individuos armados llegaron en un vehículo hasta esa zona y abrieron fuego contra un grupo de personas que estaba en el lugar, previo a escapar.

Apache: un grupo de personas repele un ataque a tiros perpetrado desde un vehículo. Foto: Captura de video

Una de las víctimas fatales, el joven Gauna, fue trasladada en motocicleta al Hospital Dr. Ramón Carrillo bajo fuego cruzado, mientras que la segunda víctima fatal fue hallado entre los monobloques.

Necesito que esto se haga viral antes que lo bajen. Esto está pasando acá en Ejércitos de los Andes. Ya no da para más. La gente no puede salir a trabajar. Es terrible hasta cuándo??? #A24 #heridos #Muertos https://t.co/1nsK5RvqMq — Virginia (@zukavir) October 24, 2026

Entre las personas lesionadas producto de la balacera, que ingresaron al centro asistencial, se encuentra un joven de 20 años con heridas en brazo y pierna; un joven de 17 años con un impacto en el miembro inferior; y una joven de 18 años con un disparo en el tobillo. Hay una cuarta persona que también sufrió heridas durante la balacera, pero se desconoce su edad.

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un enfrentamiento armado por el control de la venta de estupefacientes en la zona. La lucha sería entre dos facciones narco: los de Villa Matienzo y Los Fiolos.

La causa judicial está radicada en la Unidad Funcional de Instrucción UFI N° 2 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Fabiana Ruiz. La fiscalía inició actuaciones bajo las carátulas de averiguación de causales de muerte y averiguación de ilícito.

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Los registros del Centro de Procesamiento y Análisis de Información Delictiva (CEPAID), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense indicó que dos de las víctimas tenían causas policiales previas.

En tanto, la Policía Bonaerense reforzó la presencia de efectivos y el patrullaje perimetral en la zona para prevenir nuevos enfrentamientos.

Por lo pronto, los investigadores analizan el material de las cámaras de seguridad y continúan tomando declaración a los testigos que estaban en la zona.

Hasta el momento no se reportaron detenciones oficiales de sospechosos, mientras las autoridades buscan identificar el vehículo utilizado y determinar las responsabilidades materiales del hecho.