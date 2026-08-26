Este martes, dos operarios murieron en un accidente en el bloque Rincón del Mangrullo, una zona de Vaca Muerta operada por YPF. Un testigo grabó el momento en el que comenzó la fuga de gas que provocó la tragedia en Añelo, Neuquén.

De acuerdo a los primeros datos difundidos, el incidente se produjo porque un caño de 12 pulgadas reventó. Además, un pedazo de metal se desprendió de la planta separadora de gas y alcanzó directamente al primer trabajador, identificado como Jonathan Meliqueo.

En las imágenes compartidas por los medios locales, se observa el instante en el que una espesa nube blanca salió disparada en el lugar de los hechos.

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La segunda víctima fatal, Cristian Latorre, resultó gravemente herido y debió ser trasladado por vía aérea. Sin embargo, la compañía que ya había emitido un comunicado horas antes para confirmar la muerte del otro operario, informó luego el fallecimiento del segundo petrolero.

⚠️ ACCIDENTE FATAL EN VACA MUERTA



Un incidente en Vaca Muerta, dejó dos operarios de YPF muertos. La empresa activó un operativo de emergencia y trasladó inicialmente por vía aérea a uno de los trabajadores, pero posteriormente confirmó su fallecimiento. pic.twitter.com/002Aiq0c9Q — BorderPeriodismo (@Border_BP) August 26, 2026

“YPF lamenta informar el fallecimiento del segundo empleado, en circunstancias que se están investigando”, comunicaron. La empresa también indicó que se pusieron en contacto con los familiares de las víctimas para acompañarlos.

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Las primeras versiones revelaron que los dos operarios serían supervisores de YPF que estaban realizando tareas en el sector. En paralelo, voceros del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa informaron que no eran trabajadores de convenio.

Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre las causas en las que ocurrió el accidente ni las circunstancias en las que se produjo. Tampoco se supo si otros empleados resultaron afectados por el accidente, pero si aclararon que la situación fue controlada.