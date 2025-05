En el Peak Wildlife Park, ubicado en Staffordshire, Inglaterra, dos osos polares conquistaron la atención de miles de personas tras protagonizar una escena insólita. Nanook y Noori, hermanos de tres años, fueron captados jugando con kayaks donados al parque. La situación, difundida por The Guardian, muestra a los animales explorando las embarcaciones con entusiasmo, lanzándose sobre ellas, girando como si fueran tablas de surf e incluso simulando maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar).

El comportamiento inesperado de los animales llamó la atención de visitantes y cuidadores, lo que provocó numerosas reacciones en redes sociales y subrayó la relevancia del enriquecimiento ambiental en los contextos de conservación.

Nanook y Noori, lejos de intimidarse por el tamaño o la rigidez de los kayaks, se entregaron a una exploración de cada centímetro del material. De acuerdo con el reporte de The Guardian, los dos hermanos revisaron cada parte con una mezcla de curiosidad y energía.

La escena terminó con ambos animales subiéndose al mismo kayak, llevándolo al límite de su capacidad, superando cualquier estándar común de fabricación, de acuerdo con los cuidadores. A pesar de los intentos de morder, empujar y hundir la embarcación, esta se mantuvo sin daños, lo que añadió un toque divertido al suceso y generó una serie de bromas en redes sociales acerca de la aparente “técnica de RCP” de los osos y la notable resistencia de los kayaks.

El equipo del Peak Wildlife Park, que además de recibir visitantes trabaja activamente en conservación y divulgación, implementó la donación de kayaks usados como parte de un programa de enriquecimiento ambiental para los osos polares. El objetivo era ofrecerles nuevos estímulos y oportunidades de interacción, favoreciendo su bienestar físico y mental.

Según detalló The Guardian, los cuidadores del parque buscaron proporcionar a Nanook y Noori objetos que despertaran su curiosidad y les permitieran desplegar comportamientos naturales de exploración y juego. La elección de los kayaks resultó ser un acierto, ya que los animales no tardaron en mostrar un interés por las embarcaciones, convirtiéndolas en el centro de su atención y en el escenario de una serie de juegos que sorprendieron tanto a los visitantes como al personal del parque.}

La mirada de los cuidadores: expertos en pruebas de resistencia

El asombro no solo se apoderó de quienes vieron las imágenes en redes sociales, sino también de los propios cuidadores del Peak Wildlife Park. Uno de ellos, en declaraciones recogidas por el medio local Stoke on Trent Live y citadas por The Guardian, describió la precisión con la que los osos inspeccionaron los kayaks: “Revisaron los kayaks como si fueran expertos en pruebas de resistencia”. Esta observación refleja la intensidad y el detalle con que Nanook y Noori examinaron cada elemento de las embarcaciones, desde la zona de flotación hasta los remates de plástico.

Por su parte, el portavoz del parque, destacó la resistencia de los kayaks ante el entusiasmo de los osos: “El kayak aguantó incluso con los dos encima”. Esta afirmación, subraya tanto la fortaleza de las embarcaciones como la energía y el peso combinados de los dos animales, que no lograron dañar el material pese a sus repetidos intentos de morder, empujar y aplastar los kayaks.

El Peak Wildlife Park, al facilitar este tipo de iniciativas, refuerza su compromiso con el bienestar animal y la divulgación de la vida silvestre. La escena de Nanook y Noori, convertida en fenómeno viral, permitió a miles de personas asomarse a la vida cotidiana de los osos polares y descubrir su lado más tierno y curioso, en un entorno que promueve la conservación y el respeto por la naturaleza.