El reality culinario se encuentra en una fase clave de la competencia y hay dos cocineros que se quedaron sin chances de regresar.

Se trata de una oportunidad de oro para que los exparticipantes busquen su revancha y para que nuevas figuras debuten en la competencia culinaria más exigente del país.

De esta manera, las hornallas del reality culinario que conduce Wanda Nara volvieron a encenderse este miércoles desde las 22 horas para la segunda gala de repechaje.

En el inicio de la etapa, Emilia Attias y Sofi Martínez subieron al balcón por sus platos, mientras que esta vez fue el turno de Ariel Puchetta.

La segunda noche de repechaje en Masterchef Celebrity Argentina contó con una eliminación doble de la competencia gracias a la jornada complicada en la cocina de Luis Ventura y Esteban Mirol.

La consigna fue replicar en 60 minutos un plato que solo Ariel Puchetta pudo sentir en su totalidad, mirándolo y probándolo. Esto se vio reflejado en su desempeño, ya que fue él quien subió al balcón en soledad.

Mientras tanto, el resto de participantes pudieron solo observarlo o únicamente probarlo con sus ojos vendados. A Ventura le pasó lo primero y a Mirol lo segundo.

Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui comunicaron que Puchetta y Rusherking tuvieron los mejores platos de la noche, pero que solo el cantante de Ráfaga subía al balcón. Después llamaron a Julia Calvo, Esther Goris y Evelyn Botto para decirles que seguían una noche más en el repechaje.

Por último, Donato hizo pasar al frente a Walas, Mirol y Ventura, los autores de los platos menos logrados de la jornada, y se le indicó al rockero que continuaba un día más.

“Quien abandona las cocinas, ahora sí para siempre, es… no, son los dos”, reveló Donato ante Esteban y Luis.

El periodista de espectáculos y presidente de APTRA agradeció la nueva oportunidad, aseguró que aprendió un poco más en su nuevo paso y sostuvo que “estuvo bien eliminado”.

Quiénes siguen en el repechaje de MasterChef Celebrity