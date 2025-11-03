La policía británica informó este domingo que dos personas permanecen en estado crítico tras un ataque masivo con cuchillo ocurrido el sábado por la noche en un tren con destino a Londres. Las autoridades descartaron que se trate de un incidente terrorista y confirmaron que hay dos personas detenidas.

El superintendente de la Policía de Transporte Británica, John Loveless, actualizó el estado de las víctimas. Informó que de las 10 personas heridas, nueve habían sido reportadas inicialmente en estado crítico, pero cuatro ya fueron dadas de alta.

El ataque ocurrió cuando el tren, operado por LNER y que viajaba desde Doncaster (norte de Inglaterra) hacia la estación King's Cross de Londres, se acercaba a la ciudad de Huntingdon, a unos 120 km al norte de la capital. Allí, el tren hizo una parada de emergencia alrededor de las 7:39 PM.

Loveless confirmó que los dos detenidos permanecen bajo custodia y "nacieron en el Reino Unido". Se trata de un hombre británico negro de 32 años y otro hombre de 35 años de ascendencia caribeña.

Descartan terrorismo

Aunque el motivo del ataque no ha sido revelado, el secretario de Defensa, John Healey, dijo a Sky News que "la evaluación inicial es que este fue un incidente aislado".

Inicialmente, la fuerza policial había activado el protocolo "Plato", la palabra clave utilizada por los servicios de emergencia británicos cuando responden a lo que podría ser un "ataque terrorista en marcha". Sin embargo, esa declaración fue posteriormente rescindida.

Los pasajeros describieron escenas de pánico. Olly Foster dijo a la BBC que escuchó a la gente gritar: "Corred, corred, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo". Relató que al principio pensó que era una broma de Halloween, hasta que vio sangre en su mano tras apoyarse en una silla.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que sus "pensamientos están con todos los afectados" después del "horrible incidente". La operadora LNER advirtió que habrá una "gran interrupción" en la ruta hasta el lunes.