Un pescador grabó el particular momento en que se encontró con manadas de animales a 20 kilómetros de la costa de Necochea.

Pescadores de Lobería registraron el impactante momento en que, durante una salida en gomón, observaron manadas de delfines, lobos marinos y una ballena en cuestión de minutos.

El llamativo hecho ocurrió este miércoles alrededor de las cuatro de la tarde a 20 km de la costa de Necochea.

“La verdad que fue una experiencia única, debe pasar una en mil“, expresó emocionado Carlos Arrighi, el pescador que grabó el video. “Se ha visto años atrás, pero no es común. En mi caso fue la primera vez que veo tanta cantidad de delfines“, detalló.

Las imágenes rápidamente se compartieron en las redes sociales y los usuarios no tardaron en destacar la particularidad del avistamiento. “Hermoso momento”, “espectacular la naturaleza”, “qué afortunados“, fueron algunos de los comentarios. (La Capital MDP)