Un grave caso de corrupción sacude a la Policía de Tucumán tras la detención del comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte, acusado de utilizar presos y personal policial para realizar trabajos de albañilería en su casa particular, ubicada en la zona del dique El Cadillal.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima y derivó en la intervención de la Fiscalía de Delitos Complejos, que comprobó en el lugar la presencia de dos detenidos y un agente policial realizando tareas en la obra privada del comisario.

Ante la gravedad del caso, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, comunicó de inmediato la situación al gobernador Osvaldo Jaldo, quien ordenó la separación preventiva de los implicados y la intervención judicial. “Las medidas investigativas arrojaron como resultado la detención de dos personas privadas de la libertad y de dos efectivos policiales, acompañados por un móvil oficial”, precisó Agüero Gamboa.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, también expresó su repudio y garantizó una investigación interna: “No podemos tolerar ninguna de estas situaciones que dañan la institución. Vamos a colaborar con la Justicia y realizar una auditoría exhaustiva”.

El comisario Beltrán fue trasladado al Departamento de Personal antes de confirmarse oficialmente su imputación y aprehensión por orden de la fiscal María Rivadeneira. En paralelo, el gobernador dispuso la baja inmediata del primero y segundo jefe de la Regional Norte, mientras los presos implicados fueron trasladados nuevamente al penal de Benjamín Paz.

El llamado “caso El Cadillal” desató un fuerte escándalo en la cúpula policial tucumana, al quedar expuesto el presunto uso irregular de recursos públicos para beneficio personal. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Seguridad, que mantienen el caso bajo estricta reserva.