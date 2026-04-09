Una bailarina terminó envuelta en fuego durante una presentación realizada en el Nantong Forest Safari Park, en las cercanías de Shanghái, China. El incidente ocurrió mientras participaba de una danza tradicional que incluía fuego como parte del show.

Según se observa en las imágenes que comenzaron a circular en redes, las llamas tomaron rápidamente su vestido en medio de la actuación. La situación obligó a la artista a interrumpir de inmediato la coreografía y salir corriendo para intentar salvarse.

Bailarina se prende fuego durante una presentación en China y corre al río para salvarse. pic.twitter.com/irj9MOeVrI — Real Time (@RealTimeRating) April 8, 2026

En un intento desesperado por apagar el fuego, la mujer se dirigió hacia un río cercano y se arrojó al agua. De ese modo logró sofocar las llamas que habían avanzado sobre su cuerpo y su vestuario en cuestión de segundos.

Puede interesarte

El episodio generó conmoción entre quienes presenciaban el espectáculo y volvió a poner el foco sobre las condiciones de seguridad en este tipo de presentaciones. El impactante momento quedó registrado en video y se viralizó rápidamente por la crudeza de la escena.