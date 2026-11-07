Una sargento de la Policía Bonaerense protagonizó un dramático rescate en Ensenada al arrojarse a un arroyo para salvar a una mujer de 76 años que había quedado atrapada dentro de su automóvil. El vehículo había caído al agua y comenzaba a hundirse cuando llegó la ayuda. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de monitoreo de la zona.

El episodio ocurrió este sábado 7 de noviembre, alrededor de las 8.20, en el arroyo Doña Flora, a la altura de la calle Antonio Silva y la entrada 1, en el barrio Náutico de Ensenada.

La protagonista del rescate fue Marcela Corbalán, sargento del Comando de Patrullas de Ensenada, quien acudió al lugar junto a su compañera, la sargento Tamara Rodríguez, después de recibir una alerta al 911.

El momento en que la policía se arrojó al agua

Según el parte policial difundido por la Agencia Noticias Argentinas, el llamado de emergencia advertía que un automóvil había caído al arroyo con una persona en su interior.

Al llegar, las agentes encontraron un Ford Focus semihundido junto a la orilla. Dentro del vehículo permanecía una mujer de 76 años que no podía salir por sus propios medios.

Ante la urgencia de la situación, Corbalán decidió arrojarse al agua, acercarse al automóvil y sacar a la conductora, que permanecía atrapada.

🔴 Heróico rescante en Ensenada: una mujer policía se tiró al arroyo para salvar a una jubilada #A24 https://t.co/Fi1HDkbm1i — A24.com (@A24COM) November 7, 2026

La sargento consiguió ponerla a salvo y acompañarla hasta la calzada, donde ambas quedaron fuera de peligro.

El procedimiento fue captado por las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del arroyo, cuyas imágenes permitieron observar el momento del rescate.

La mujer de 76 años y la sargento resultaron ilesas

Minutos después del rescate, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar para asistir a las protagonistas.

Los profesionales examinaron a la conductora y constataron que se encontraba en buenas condiciones de salud, pese a haber quedado atrapada dentro del automóvil.

La sargento Corbalán también recibió asistencia médica preventiva y se confirmó que no presentaba lesiones.

Ambas lograron salir del episodio sin heridas de gravedad, mientras el automóvil permanecía parcialmente sumergido en el arroyo.

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Investigan cómo terminó el vehículo dentro del arroyo

Tras el operativo, las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias que provocaron la caída del Ford Focus al agua.

Hasta el momento, no se establecieron oficialmente las causas del accidente ni se informó si hubo una falla mecánica o un error de conducción.

El vehículo quedó semihundido junto a la orilla y fue necesaria la intervención de personal especializado para completar las tareas posteriores al rescate.

La rápida actuación de las dos sargentos permitió que la conductora recibiera asistencia antes de que la situación se agravara.

Las imágenes del procedimiento comenzaron a circular por las redes sociales, donde el accionar de Marcela Corbalán despertó numerosos mensajes de reconocimiento.