Momentos de extrema tensión se vivieron durante la primera jornada de la Fiesta Provincial del Trigo en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos, cuando una vuelta al mundo instalada en el parque de diversiones sufrió un desperfecto y quedó detenida con varias personas a gran altura.

El incidente ocurrió en el predio donde se desarrolla la celebración, en un sector ubicado detrás del escenario principal. De manera repentina, el juego se detuvo cuando varias cabinas estaban ocupadas, lo que generó preocupación entre quienes se encontraban arriba y entre el público que observaba desde el suelo.

La situación se volvió aún más dramática cuando uno de los ocupantes se desprendió de su asiento y cayó al vacío. Según se observa en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, otra persona logró sujetarlo en el aire, evitando una caída que podría haber tenido consecuencias fatales.

Las imágenes muestran el momento de desesperación tanto de quienes estaban en las cabinas como de los asistentes que presenciaban la escena desde abajo sin poder intervenir. Durante varios minutos, la atracción permaneció detenida mientras crecía el nerviosismo en el lugar.

Finalmente, las personas que habían quedado atrapadas debieron ser rescatadas de manera manual. Una a una fueron asistidas para descender de las cabinas hasta llegar nuevamente al suelo.

A pesar del enorme susto, todos los ocupantes lograron ser bajados sin heridas. Sin embargo, el episodio generó conmoción entre los asistentes a la fiesta, donde lo que debía ser una noche de entretenimiento estuvo muy cerca de convertirse en una tragedia.