27 años pasaron desde 1997 hasta el día de hoy e infinidad de cosas han pasado desde ese entonces. Si le preguntásemos a 10 personas cuales fueron los momentos más importantes que pasaron en el mundo en ese tiempo seguramente se tendrían 10 respuestas diferentes. Lo que es seguro es Mirella, una mujer polaca de 42 años sabe poco o nada de cualquiera de esos eventos. La razón: sus padres le encerraron en una habitación durante los últimos 27 años. Ella tenía 15 años cuando "desapareció" y ahora las autoridades buscan determinar las penas adecuadas para sus captores.

El hallazgo se produjo en julio, cuando vecinos del edificio alertaron a la policía por ruidos extraños provenientes del departamento. Al ingresar, los agentes encontraron a Mirella demacrada, con heridas graves en las piernas y signos de infección. Fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que estaba a pocos días de morir por una infección generalizada. Permaneció internada durante dos meses mientras se recuperaba.

“Los médicos determinaron que estaba a solo unos días de morir. Ha estado hospitalizada durante dos meses por su condición crítica”, explicó uno de los organizadores de la campaña de recaudación creada para ayudarla, según publicó The Sun.

La policía irrumpió en la vivienda luego de que vecinos denunciaran ruidos extraños; la mujer estaba al borde de la muerte. (Foto: gentileza Fakt)

Durante casi tres décadas, Mirella no tuvo contacto con el mundo exterior: nunca fue al médico ni al dentista, no tramitó documentación y tampoco salió al balcón. Sus vecinos aún intentan procesar lo sucedido. “Todavía recuerdo a su madre diciéndome hace casi 30 años que Mirella había desaparecido. Supuestamente alguien la había secuestrado. Fue un shock”, contó un residente al diario Fakt.

Los padres siempre afirmaron que su hija había desaparecido y los vecinos creyeron que había sido secuestrada. Incluso la escuela donde estudiaba confirmó que fue dada de baja poco después de su desaparición, “eliminada a pedido de sus padres”, según Jolanta Daniluk, directora del Instituto.

Mirella pasó dos meses internada en el hospital recuperándose de las infecciones y el grave deterioro causado por casi tres décadas de encierro. (Foto: The Sun)

Tras recibir el alta médica, Mirella regresó al mismo departamento donde permaneció encerrada durante casi tres décadas. En la habitación quedaron sus peluches, libros escolares y otros objetos que congelaron su mundo en el tiempo.

El caso, que generó indignación en Polonia, está bajo investigación. “Este es un asunto delicado, y su resolución requiere tiempo y la cooperación de numerosas instituciones”, señaló Monika Szpoczek, directora del Centro de Bienestar Social de la ciudad. Las autoridades buscan establecer responsabilidades penales y esclarecer cómo fue posible que ningún organismo interviniera durante tantos años.