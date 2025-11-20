Graciela Alfano abrió su corazón y compartió el momento más oscuro de su vida. Al ser consultada por “la venganza”, la mediática reconoció que “no es negocio” para ella, recordando el momento en el cual ideó un plan para terminar con la vida del hombre que abusó de ella cuando era una niña.

Según recapituló Agencia Noticias Argentinas, la vedette mencionó en distintos medios que el abuso ocurrió durante su niñez, entre los 4 y 7 años, a manos de un vecino.

Invitada ayer al streaming Resumido (Luzu), Alfano narró cómo estuvo a punto de convertirse en asesina cuando tenía tan solo 19 años, visitando su casa de la infancia: “Estuve cuatro horas pensando de qué manera iba a terminar con la vida de ese hombre. Por suerte no salió, porque si no hubiera terminado presa, mi vida hubiera sido otra”.

“Yo no sé si murió, qué pasó, porque yo me mudé de ahí a los siete años. Pero eso lo viví y lo pensé, y por eso puedo decir que el monstruo lo tenemos”, reconoció. Y agregó: “Fue una larga espera y yo por suerte pienso bien. Y fui pensando en las consecuencias. Y la última fue, ¿yo me bancaría lo que me va a pasar? ¿Estaría presa?”.

“No vale la pena, porque lo peor que me puede hacer este hombre, no es haberme violado tres años seguidos de mi vida, es convertirme en una asesina”, reflexionó.qk7A6g

Pampito quiso saber si hubiera sido capaz de cometer el asesinato, la vedette sostuvo que “si por asesinato decís pasarle por arriba con el auto y después ver dónde está la marcha atrás para hacer de nuevo marcha atrás, sí, por supuesto”.

“No es negocio. No es negocio para uno. Lo peor no fue eso, sino un día haberme dado cuenta que yo había quedado encerrada en esa habitación de alguna manera. (…) Entonces, haber podido abrir la puerta para sacar a esa nena, para que pueda crecer hasta quien soy yo ahora, eso fue todo el trabajo duro, arduo, pero que vale la pena”, cerró.