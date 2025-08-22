Un operativo policial en Sauce Viejo terminó este mediodía con una dramática fuga sobre las aguas del río Coronda. Según el parte oficial, un joven que era perseguido por varios móviles decidió lanzarse desde la barranca en calle Entre Ríos y Río Coronda para evitar ser capturado.

Tras la persecución, personal de la policía y de Prefectura Naval montó un rastrillaje en la zona del río Coronda y finalmente hallaron sin vida a Alexis Alejandro Vallejos, de 27 años, conocido como el “Chechi”. El joven, señalado por los vecinos de barrio Santa Teresita como autor de reiterados robos a mano armada, había sido reducido días atrás mediante un “arresto civil” y entregado a la policía, aunque recuperó la libertad en menos de 24 horas y volvió a delinquir, lo que generó un profundo malestar en la comunidad.

Noticia en desarrollo