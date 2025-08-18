Este domingo, una avioneta ligera realizó un aterrizaje de emergencia en el Mona Vale Golf Club, ubicado en la ciudad de Sídney (Australia), tras experimentar una pérdida de potencia por causas aún no determinadas. A bordo viajaban dos personas —el piloto y un instructor de vuelo— quienes resultaron ilesos tras el incidente.

A pesar de lo aparatoso del aterrizaje, no se registraron daños personales ni materiales significativos fuera del área donde la aeronave tocó tierra. Como medida preventiva, una sección del campo de golf de Mona Vale fue cerrada temporalmente mientras las autoridades investigan las causas del fallo técnico.

