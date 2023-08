Héctor Emiliano Márquez, papá de Yasmin Valentina Márquez, contó de su precaria situación económica. “Mi hija necesita el tratamiento para vivir y no tengo los recursos para afrontar, poder hacerla atender”, dijo el padre de la hermosa niña de cinco años.

Diagnóstico

“A ella le detectaron Cáncer de Linfoma, en la primera semana de febrero”, relató apesadumbrado. “Fue, la peor noticia que hemos recibido”, agregó. Recordó que ya en la segunda semana del mes de febrero arrancaron con la primera cesión de quimioterapia, “luego, a la semana siguiente, fue al control, y así sucesivamente”, explica Héctor Emiliano Márquez.

“No tengo obra social porque estoy cobrando una pensión por una discapacidad visual, pedí ayuda en los municipios de Avellaneda y Reconquista, pero todavía no he tenido respuestas”, lamentó el padre de la pequeña niña.

Volviendo al tratamiento que le realizan a su hija en la ciudad de Santa Fe, dijo que en principio fueron cuatro sesiones y que cada sesión incluye una quimioterapia, un control y otra quimioterapia. “Al terminar con la segunda sesión, se le realizó una tomografía para ver si las quimioterapias iban haciendo efecto”, explicó.

La continuidad del tratamiento

Comentó que cuando terminaron esos controles tuvieron dos semanas de descanso, “y después se arrancó con la tercera sesión”, indicó.

“Finalizamos con la tercera sesión, y se le volvió a repetir la tomografía, por suerte, al tener los resultados, y ver qué gracias a Dios, todo iba bien, arrancamos con la cuarta y última Sesión; quimioterapia, control y quimioterapia”, señaló emocionado.

Contó que al finalizar la cuarta sesión se le volvió a repetir la tomografía. “Al retirar el estudio, todo salió bien”, dijo agradecido. No obstante, destacó que pudieron detectarle a su hija un pequeño ganglio, “que fue, el arranque de todo esto”, comentó.

Anticipó que cuando esta parte del tratamiento finalice se le va a hacer rayos, “para terminar de quemar todo y dar por finalizado con el tratamiento”, manifestó esperanzado.

“Todo este tiempo fue una lucha, porque yo soy pensionado, tengo una discapacidad visual. Aun así, me la rebuscaba para llevarla una vez por semana a Santa Fe, para que Yasmin pueda avanzar con su tratamiento”, comentó.

El apoyo

Héctor Emiliano Márquez contó que él no se sentía solo, que tenía el apoyo de mucha gente, mucha gente que colaboraba haciendo depósitos en su cuenta bancaria.

“Quiero Agradecer, a la Empresa, Paraná Medio, que colaboraba con los pasajes”, mencionó.

Nuevo tramo del tratamiento

“También, quiero contarles que, estamos esperando que nos confirmen el turno para poder viajar nuevamente a Santa Fe, a realizarle rayos, que van a ser 15 Días seguidos”, describió el padre de la niña de cinco años.

“Todo ese tiempo vamos a estar en Santa Fe, por eso le pido colaboración a la gente, que nos ayude con lo que sea, no saben lo caro que está todo allá”, aseveró.

“Quiero que mi hija tenga todo lo necesario, a pesar de su enfermedad que ella tiene, quiero que esté bien y que sea feliz”, remarcó con voz entrecortada.

Su familia

“Estoy viviendo en barrio América Reconquista, en la casa de los padres de mi señora y mi familia, está compuesta por mi mujer y mis dos nenas”, subrayó Héctor Emiliano Márquez. “La vista no me sirve para nada, pero igual me la rebusco para hacer changas”, insistió. “Cualquier donación a nosotros nos sirve”, comentó el padre de la niña.





Las donaciones

El CBU es 0000006200000022705770, en tanto que quienes quieran comunicarse con Héctor, pueden llamar al 3482684334.