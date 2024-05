Dua Lipa no ha parado en el fin de semana del estreno de su último disco, 'Radical optimism', que vio la luz el viernes 3 de mayo. Este proyecto incluye sus grandes éxitos 'houdini', 'training season' e 'illusion'; además de ocho canciones más que nos han transmitido buenas vibras y nos han hecho olvidarnos de nuestros problemas.

dua lipa times square radical optimism speech pic.twitter.com/hQLVoWvW0p — 📂 (@yetuarchive) May 6, 2024

Lipa anunciaba a través de redes sociales y su canal de WhatsApp el domingo que actuaría en One Times Square Plaza, Nueva York. El espectáculo era de acceso gratuito y cualquiera podía acudir, así lo comunicaba Dua: "8:30 PM, TENGO UNA ACTUACIÓN ESPECIAL PARA VOSOTROS".

8.30PM EST, ONE TIMES SQUARE PLAZA 43RD STREET AND 7TH AVE, I HAVE A SPECIAL PERFORMANCE FOR YOU, SEE YOU SOON 🌊 @AmericanExpress pic.twitter.com/JRroVCefxK — DUA LIPA (@DUALIPA) May 5, 2024

Cuatro canciones estaban incluidas en el 'setlist'. Comenzó con 'training season', seguida de 'houdini', 'Happy For You' y cerró con 'illusion'. Esta actuación llegaba después de su aparición estelar en el programa Saturday Night Live, en el que presentó y actuó por partes iguales. En sus 'performances' en el 'show' americano tocó 'illusion' y, por primera vez, 'Happy For You'. Esta última canción parece estar ganando gran importancia para Dua... ¿será este el próximo sencillo del disco?

Su paso por Saturday Night Live

El optimismo radical de Dua Lipa ha traspasado fronteras y ha llegado al monólogo de la artista durante su presentación en Saturday Night Live. Durante esos breves minutos, la intérprete de 'New Rules' hizo referencia al meme de 2018, que se generó tras su actuación en los BRIT Awards. Todo fue por su baile estilo 'sacapuntas', criticado por el público y, entre los comentarios, destacó la frase "Me encanta tu falta de energía, ¡venga chica no nos des nada!".

Dua decidió responder con un "No os di nada, os di el meme más grande de todos los tiempos". Aunque cuando Lipa habló con el periódico The Guardian, comentó que ese momento viral había sido "humillante": "Cuando la gente comenzó a viralizar ese fragmento bailando y se convirtió en un meme y después gané el GRAMMY a 'Mejor Artista Nueva' la gente pensaba que no me lo merecía".

Dua Lipa jokes about “Dula Peep,” the “go girl give us nothing” meme and more in SNL monologue. pic.twitter.com/RyrMjZUMEa — Pop Crave (@PopCrave) May 5, 2024

Otro de los temas que ocupó espacio en su monólogo fue que muchas personas se piensan que siempre está de vacaciones, ante lo que ella bromeaba con la terminología de esa palabra y la diferencia entre el inglés americano y el inglés británico. "Dua Lipa siempre 'on vacation' (de vacaciones) es completamente erróneo porque soy británica y lo llamamos 'holiday'".

Con un emotivo 'post', Dua Lipa compartía su emoción tras haber podido presentar este programa: "Una experiencia incomparable. Muy agradecida por la confianza que han depositado en mí para actuar y presentar".

'Radical optimism', su nueva mentalidad



Entre las nuevas canciones de este nuevo disco, encontramos 'These Walls', un canto a esas paredes que nos permiten tener privacidad también pueden exponer todos los secretos si pudieran hablar. Este tema nos habla de la pérdida del amor y la necesidad de hablar sobre una posible ruptura ya que "todo se complica cuanto más tiempo estamos juntos". La voz de Dua nos muestra el dolor detrás de los ritmos marcados que acompañan este estreno.

Dua cierra el álbum con 'Happy For You', declaración sobre sentirse feliz por ese ex que acaba de conseguir una nueva pareja. Este gran colofón final es la perfecta muestra de que la artista ha alcanzado ese 'optimismo radical' que da nombre al álbum. Esta nueva visión de la vida hace reflexionar al oyente y consigue que veamos la realidad desde una lente positiva. Si quieres leer una reseña completa del disco, está disponible en la web de la mejor variedad musical, la de CADENA100.