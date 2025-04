Después de dos años y medio de su última visita, Dua Lipa regresa a la Argentina el 7 de noviembre para ofrecer un esperado concierto en el Estadio Monumental. La presentación forma parte de su gira mundial "Radical Optimism", su nuevo álbum, y marca su debut en River Plate.

La preventa de entradas comenzará el martes 8 de abril a las 10 a través de la plataforma All Access, mientras que la venta general será el jueves 10, también en el mismo sitio web.

En este nuevo tour, la cantante británica propone un sonido renovado con influencias psicodélicas, pero sin perder su esencia pop que la caracteriza. Además de la evolución musical, los fans podrán disfrutar de un show visualmente espectacular, con coreografías impactantes tanto de la artista como de su equipo de bailarines.

Dua Lipa tiene una relación especial con el público argentino: su primera visita fue en noviembre de 2017, cuando abrió el show de Coldplay en el Estadio Único de La Plata. En esa ocasión, y gracias a la insistencia de sus seguidores, ofreció un recital exclusivo en el Teatro Vorterix de Colegiales, que agotó sus entradas. Luego, en 2022, llenó dos fechas en el Campo de Polo. Ahora, regresa para dar su primer recital en el emblemático Estadio Monumental.

El tour "Radical Optimism" también llevará a la artista a otros estadios de América Latina, con presentaciones en Chile, Brasil, Perú, Colombia y México. La gira comenzó en junio del año pasado en Berlín, donde sorprendió a su audiencia con una impresionante puesta en escena en el Waldbühne, interpretando tanto sus nuevos temas como sus grandes éxitos.

Durante esa primera fecha, el repertorio incluyó canciones como "Training Season", "Cold Heart" (su colaboración con Elton John), "Don't Start Now" (que está cerca de alcanzar los tres mil millones de reproducciones en Spotify), "One Kiss", "Illusion", "Break My Heart", "Levitating", "Love Again", "New Rules", "Physical" y "Houdini". Como es habitual, Dua Lipa deslumbró con sus coreografías y cambios de vestuario a lo largo del show.