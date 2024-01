No hay duda alguna de que Dua Lipa es una de las artistas más destacadas de la última década. La intérprete de temas como New Rules o Don't Start Now se encuentra totalmente inmersa en su trayectoria profesional y en la última semana hemos podido verla en distintos actos. El pasado domingo, la artista británica estuvo presente en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro, nominada en la categoría de 'Mejor canción original' por su Dance The Night, de la película Barbie, y el miércoles no se perdió la presentación de la miniserie Los amos del aire de Apple TV. Precisamente allí, se la vio en actitud cariñosa con el actor Callum Turner.

La intérprete fue una de las asistentes a la cita. Se trataba de la 'premiere' de una de las miniseries más esperadas de la temporada, puesto que tiene como productores a Steven Spielberg y Tom Hanks. Turner, por su parte, es uno de los protagonistas de la serie, por lo que no solo asistió al evento sino a una fiesta posterior. Durante el rato que compartieron juntos, se pudo ver a la cantante y al actor en actitud muy cariñosa.

Fue en el acto, celebrado en Los Ángeles, donde la cantante, de 28 años, y el actor británico de 33, fueron vistos bailando muy acaramelados y, según un vídeo obtenido por el portal de noticias TMZ, besándose. Esto ha desatado una oleada de rumores de relación en redes sociales que han sido confirmados por una fuente al portal antes citado, quien ha tenido acceso al entorno de ambos.

DUA LIPA AND CALLUM TURNER OMG pic.twitter.com/3cgw0zme4k — ً (@addictionlipa) January 11, 2024

"Es algo reciente, pero están locos el uno con el otro", aseguraba el informante a Page Six, que, por otro lado, entiende que aunque sean los primeros compases de la relación, es algo suficientemente serio. "Si ella estuvo en la 'premiere' fue para apoyarlo", añadía la fuente, asegurando que Dua Lipa no tiene ninguna otra conexión con la miniserie de AppleTV+ más allá del actor.

Lo cierto es que la vida sentimental de la intérprete de Cold Heart siempre ha sido de mucho interés para la prensa. Fue hace un mes cuando salió a la luz que había puesto punto y final a su relación con el director de cine francés Romain Gavras tras ocho meses de relación. Según apuntaban entonces los medios, la artista quería centrarse en su carrera profesional. Ahora, gracias a unas imágenes que acaban de salir a la luz, se ha sabido que Dua Lipa estaría dispuesta a darle una oportunidad al amor gracias a Callum.

Por otro lado, Callum ya sabe lo que es salir con una estrella mundial, puesto que una de sus anteriores parejas fue la actriz nominada al Oscar y al Globo de Oro Vanessa Kirby, a quien el gran público conoce por Napoleón, la saga Misión Imposible y su interpretación de la princesa Margarita en la serie The Crown. Ambos actores rompieron en 2020. Ahora, el actor de Animales Fantásticos y Emma ha vuelto a creer en el amor.