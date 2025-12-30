La decisión del jurado dejó fuera a una de las figuras más queridas de la temporada, y reconfiguró la etapa final del certamen de cara al inminente repechaje.

La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó emociones fuertes, despedidas cargadas de lágrimas y una decisión que impactó de lleno en una de las duplas más queridas de la temporada. En una noche en la que el jurado decidió subir la vara y exigir precisión técnica, creatividad y templanza, el reality de cocina volvió a demostrar por qué cada eliminación se vive como un verdadero acontecimiento televisivo. Al final de la noche, Momi Giardina se convirtió en la última eliminada.

El desafío de la jornada no fue sencillo. Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis propusieron trabajar con atún rojo como ingrediente principal, un producto noble pero complejo, que exige técnica, tiempos exactos y un conocimiento fino del punto de cocción. En 60 minutos, los participantes debían presentar un plato que estuviera a la altura de una instancia decisiva. Algunos optaron por versiones crudas, otros se inclinaron por sushi y hubo quienes lo prepararon en bifes, buscando resaltar el sabor del pescado sin arruinar su textura.

En ese contexto, los mejores desempeños de la noche fueron los de Susana Roccasalvo y Agustín “Cachete” Sierra, quienes recibieron elogios contundentes del jurado. Martitegui incluso llegó a definir sus platos como “dignos de una final”, marcando una clara diferencia con el resto. También lograron superar la prueba, aunque con observaciones, La Joaqui, el Chino Leunis y Claudio “Turco” Husaín, que zafaron del mano a mano final.

La tensión se concentró entonces en Momi Giardina y Andy Chango, amigos inseparables dentro del certamen y protagonistas de muchos de los momentos más divertidos de la temporada. La dupla, que supo ganarse el cariño del público con humor, complicidad y desparpajo, quedó enfrentada en un duelo que nadie quería ver. El jurado fue especialmente severo en sus devoluciones y remarcó que no era la primera vez que ambos atravesaban una instancia límite.

Finalmente, tras una deliberación cargada de expectativa, el jurado decidió que Momi Giardina fuera la eliminada de la competencia. La humorista recibió la noticia entre lágrimas y con la entereza que la caracterizó durante todo su paso por el programa. “Gracias infinitas. Me divertí mucho. Entré con mucho miedo, porque la cocina me tenía bastante anulada, y ustedes me empujaron”, expresó visiblemente emocionada frente a sus compañeros.

En su despedida, la humorista dejó uno de los discursos más sentidos de la temporada. “Reírme de mis errores hace que la pase mejor. Me voy con una olla llena de amigos. Me llevo un amigo, una gran persona como Andy, con desórdenes mentales como yo”, dijo, logrando que las risas se mezclaran con las lágrimas en la cocina más famosa del país. Damián Betular le dedicó palabras especiales: “Tenés el lugar que te merecés. Te adoro. Esta es tu casa”, mientras Donato y Martitegui destacaron su autenticidad y la forma tan natural en la que se mostró frente a cámara.

La gala tuvo, además, otro momento de alto impacto emocional: la despedida temporaria de Maxi López. El exfutbolista anunció que debía viajar a Suiza para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, en el nacimiento de su hijo Lando. Al comunicarlo, se quebró frente a sus compañeros y recibió el abrazo de todos. Como gesto simbólico, el jurado le regaló un mini delantal para el bebé, lo que terminó de conmoverlo. Maxi aclaró que su salida es momentánea y que, si todo sale bien, regresará al certamen tras el parto, con reemplazos previstos durante su ausencia.

Con esta eliminación, MasterChef Celebrity entra en una etapa cada vez más exigente, donde los errores se pagan caro y el margen para improvisar es mínimo. La salida de Momi Giardina marca el final de una dupla icónica y deja al público expectante de cara al repechaje, que comenzará en dos semanas y podría darle una nueva oportunidad a varios ex participantes. Mientras tanto, la competencia sigue afinando cuchillos y emociones, rumbo a una recta final que promete más sorpresas.