El pasado 31 de enero se reveló que el estadio Santiago Bernabéu, en España, será testigo de un evento sin precedentes en la historia de la música argentina al confirmarse la venta total de entradas disponibles para el concierto de Duki el próximo 8 de junio, lo que marca no solo un hito en su carrera sino también en el movimiento musical argentino a nivel internacional. Seis meses antes del espectáculo los tickets se agotaron, lo que evidencia el poderoso arraigo y popularidad del artista entre sus seguidores en la península ibérica.

En medio de ese panorama, en las últimas horas se confirmó que la estación de metro Santiago Bernabéu será renombrada desde hoy como “Estación Duko”, lo que da cuenta de lo que genera el artista argentino y la importancia de su presencia en ese escenario. Según informó la Comunidad de Madrid, esta nueva denominación seguirá vigente hasta el 8 de junio, momento en que se presente en ese espacio. Tras ello, volverá a su denominación original.

En los últimos cinco años, la trayectoria de Duki fue en constante ascenso, al consolidarse como una figura clave en la escena urbana argentina e internacional. Con su primer álbum Super Sangre Joven, comenzó una carrera que lo llevó a agotar entradas en múltiples estadios y a recibir numerosos reconocimientos. En febrero del año pasado, se presentó en el Wizink Center de Madrid con gran éxito, al destacarse entre los artistas urbanos más influyentes.

Es que el intérprete supo combinar el rap underground con géneros más populares y marcar tendencia en la industria. Su discografía incluye éxitos que suman millones de reproducciones y varios Discos de Oro y Platino. La versatilidad de su música le permitió también dominar diferentes géneros, al destacarse en proyectos como los volúmenes de ‘Temporada de Reggaeton’ y ‘Desde El Fin del Mundo’.

“Las huellas uno siempre quiere que queden en la tierra, y esta huella siento que es tan grande que no la van a poder borrar”. destacó el artista al comunicar el sold out para el show previsto en España. “Cuando uno piensa que ya está por llegar al techo, aparece siempre algo más grande detrás y es lo que me motiva para seguir, para evolucionar”, aseguró.

Además de sus logros en ventas y conciertos, Duki expresó en varias ocasiones su filosofía de vida, animando a sus seguidores a perseguir sus sueños con determinación y pasión. Su mensaje de resiliencia y optimismo resonó entre sus fans, quienes lo ven no solo como un músico, sino también como un inspirador. En un discurso emocionante, subrayó la importancia de los sueños y la perseverancia para alcanzar objetivos aparentemente inalcanzables, como su propio ejemplo de éxito.

“El arma más fuerte que tiene el argentino es que al estar en el fin del mundo tenemos que ser muy soñadores y muy fuertes, señaló al respecto. “Vivan de los sueños que los sueños se cumplen y los argentinos somos los mejores soñadores”, a la vez que hizo partícipes a sus seguidores por el impactante momento que está viviendo: “Si tienen un sueño peleen por eso, si estoy llenando un Bernabéu en España es porque ustedes me eligieron. Gracias por el amor, gracias por elegirme”.

Duki continúa presentando en vivo los temas que integran su último material, Antes de Ameri, que ya batió récords de reproducciones en todas las plataformas. Además, cabe recordar que durante 2023 visitó México reuniendo a miles de fans, realizó su primera gira norteamericana completamente agotada con shows en ciudades como New York, Chicago y Miami, y un tour por España durante junio y julio, con fechas especiales en Asturias, Bilbao y Madrid, entre otras.