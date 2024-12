El rapero Duki recuerda en 'La Revuelta' cómo su madre tuvo que sacarlo de la cárcel por llevar un "árbol de Navidad ilegal"El rapero Duki y Broncano, en 'La Resistencia'.RTVE

El rapero argentino Duki fue uno de los últimos invitados en La Revuelta y allí con David Broncano contó algunas anécdotas, como la ocasión en la que su madre, que es abogada, tuvo que sacarlo de un calabozo.

"Tu madre es abogada, ¿alguna vez ha tenido que sacarte de alguna movida, del calabozo algún día?", le preguntaba Broncano, que conoce bien al rapero, pues han llegado a entablar una amistad que les ha llevado a verse no solo en La Revuelta, sino también en Argentina.

"Una vez tuvimos un problemilla", confesaba Duki, que ante la insistencia de David Broncano contaba la anécdota. "Yo estaba viajando dentro de Argentina, de una provincia a otra, con un 'arbolito de Navidad ilegal'", contaba el rapero, probablemente en referencia a una planta de marihuana.

"En una inspección los agentes se subieron y me dijeron que tenía olor a 'árbol de navidad ilegal' y me retuvieron por la fuerza unas dieciséis horas. Mi madre me quería matar", narraba Duki.

Según el rapero el 'arbolito' era un regalo, pues venía de una competición de rap y aquello fue lo que le regalaron los organizadores. "Mi madre me insultó en todos los idiomas existentes", contaba Duki, a pesar de lo cual la mujer encontró la forma de sacarle del lío.

"Lo único que me dijo es 'ahora tienes que ir y tienes que decir que eres adicto, que tienes problemas y que todo eso era para consumo personal' y así fue", explicaba el invitado.

Pero no era tan fácil. "Tuve que hacerme un examen de sangre y de orina y dio la coincidencia de que justo algo me había tomado...", acababa por contar el artista.

Cabe destacar que el consumo de drogas es perjudicial para la salud y que puede conllevar graves problemas con la ley, en algunos países incluso cadenas perpetuas.