El próximo sábado, Duki hará historia al ser el primer argentino en llenar más de 65 mil localidades en el estadio Bernabéu de Madrid. En la víspera de este gran evento, el artista ofreció una conferencia de prensa que tuvo un emotivo giro cuando su madre, convertida en periodista por un día, le hizo una pregunta especial.

"Ya sé la respuesta", comenzó Sandra, visiblemente emocionada y disculpándose por sus lágrimas, antes de preguntar directamente: "Me gustaría saber si, a esta altura de tu carrera, te das cuenta de qué te distingue y por qué has llegado hasta aquí".

Conmovido, Duki aclaró que la "periodista" era su madre y presentó a su padre, también presente. Al intentar responder, no pudo contener las lágrimas. "Creo que lo hemos hablado muchas veces", comenzó el novio de Emilia Mernes. "Lo que me ha traído hasta aquí es mi gente y la relación con mi público. Lo más bonito es que puedo salir tranquilo a cualquier lugar".

Reflexionando sobre su carrera musical, el rapero añadió: "No sé si soy famoso o no, pero les juro que soy la persona más libre del mundo gracias a mi gente, a mi público, que siempre me trata así. Siento que la gente se siente parte de lo que me pasa porque me han acompañado desde el inicio. Sin ellos, no sería nada, y siento que es algo mutuo".

"Mi público sabe que hay una conexión, una energía, un amor, y por eso estoy aquí. Todo lo que hago es por ellos, y eso es lo que me ha llevado hasta aquí", concluyó emocionado.

Duki se presentará este sábado en el Bernabéu, donde ya hay un grupo de fanáticos acampando desde el inicio de la semana para asegurarse un lugar cercano al escenario. "Aquí comienza la cola para ver a Duki", dice un cartel de cartón que marca el inicio de la fila que durará hasta la apertura de puertas el sábado. Carla, de 24 años y líder del grupo, comentó: "Venimos del centro de Madrid para verlo porque es alguien que nos ha inspirado a luchar por nuestros sueños. Su música transmite muchísimo".

Las entradas, que costaban entre 25 y 80 euros, se agotaron hace seis meses. Duki ha trabajado arduamente en España a lo largo de su carrera. La producción del espectáculo, compuesta por más de 1200 personas en tres turnos, trabaja sin descanso para preparar el evento, retrasado por el reciente concierto de Taylor Swift y la celebración de la Champions por parte del Real Madrid.