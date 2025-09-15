El sueco Armand Duplantis volvió a hacer historia en el Mundial de atletismo de Tokio: se consagró tricampeón mundial en salto con garrocha y, como si fuera poco, llevó su propio récord a 6,30 metros.

La medalla de plata quedó en manos del griego Emmanouil Karalis, que alcanzó los 6 metros, mientras que el bronce fue para el australiano Kurtis Marschall, con 5,95.

Duplantis, conocido como Mondo, desató la locura en el estadio tras superar la marca en su tercer y último intento, después de derribar la varilla en los dos anteriores.

ARMAND DUPLANTIS 🇸🇪, RÉCORD MUNDIAL UNA VEZ MÁS



Mondo registró 6.30 metros en el Mundial de Atletismo de Tokio. Es su 14° récord mundial. En todos se superó... a sí mismo! El sueco ya es uno de los mejores deportistas de la historia. Leyenda viviente. pic.twitter.com/4MbDG3TNqp — VSports Team (@VSportsTM) September 15, 2025

Duplantis volvió a batir su propio récord mundial en Tokio, el estadio donde conquistó su primer oro olímpico

Se trata de la decimocuarta vez que el sueco nacido en Estados Unidos batió la plusmarca mundial desde su primera vez en febrero de 2020.

Este año ya lo había hecho en dos oportunidades: en Clermont-Ferrand (Francia), con 6,28 metros bajo techo, y más recientemente en Budapest, al aire libre, con 6,29.

El escenario de su última hazaña tiene además un valor especial. Allí conquistó su primer oro olímpico en 2021, en una edición marcada por la pandemia.

“Fue difícil disfrutar de esos Juegos porque todo parecía apocalíptico”, reconoció días atrás en una conferencia de prensa.

Duplantis logró su tercer oro mundial consecutivo y agiganta su leyenda en el salto con garrocha

Con este triunfo, Duplantis sumó su tercer oro mundial consecutivo, después de los conseguidos en Eugene 2022 y Budapest 2023, además de su plata en Doha 2019. En su palmarés también figuran los títulos olímpicos de Tokio 2021 y París 2024.