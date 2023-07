El cantante Elian Valenzuela, L-Gante, continúa detenido desde hace casi dos semanas en la DDI de Quilmes acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego luego de lo ocurrido la noche del 27 de mayo y que derivó en una grave denuncia en su contra.

Esta semana el artista sufrió una descompensación y debió ser asistido de urgencia por personal médico en la comisaría. Luego, se conoció un duro revés que recibió de la Justicia, ya que le negaron la excarcelación que solicitó su hasta entonces abogado Alejandro Cipolla y por el momento seguirá detenido.

Este viernes, se hizo oficial que finalmente Alejandro Cipolla no seguirá adelante con la defensa legal del popular artista de General Rodríguez. Fue el propio abogado quien anunció vía redes sociales: “Informo que no me encuentro ejerciendo más la defensa del Sr. Elian Valenzuela”.

En tanto, el nombre que suena fuerte para hacerse cargo de la causa y defenderlo de ahora en más es el del abogado penalista Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara Báez, ex de L-Gante y madre de su hija Jamaica.