Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya tiene lista la placa de nominados que pondrán en juego su continuidad en la casa más famosa del país el lunes 29 de junio, día previsto para la realización de una nueva gala de eliminación del reality.

Durante la clásica cena de nominados, Santiago del Moro anunció los cuatro participantes salvados votados positivamente por el público; es decir, la gente elegía a quien quería que continuara en el reality de Telefe.

Sentados a la mesa, los nueve jugadores en placa comenzaron a escuchar los nombres de cada uno de los concursantes que bajaban de placa y aseguraban, de esta forma, su continuidad en la competencia.

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La primera en salvarse por haber recibido la mayor cantidad de votos positivos fue Cinzia Francischiello. Al escuchar su nombre, la participante venezolana aprovechó para intentar hacer un breve descargo.

"Es la primera vez en la vida que escucho que me dicen que soy cagon… y gracias al público porque se que todo lo ve", afirmó antes de ser interrumpida por el conductor que le indicó que vaya al living de la casa para festejar con sus compañeros. Cinzia se levantó y lo primero que hizo al llegar fue abrazar efusivamente a Sol y Pincoya.

Andrea del Boca fue la segunda en bajar de placa y al enterarse por Santiago del Moro, se tapó el rostro, se levantó de la mesa y agradeció.

Al abrirse la puerta para acceder al living al primero que abrazó con una alegría desbordante fue a Juanicar, pero siguió con Alejandra Majluf y Nigro que también la esperaban del otro lado.

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En tercer lugar quedó Charlotte Caniggia que recibió la noticia con alivio, se levantó, aplaudió y agradeció antes de reencontrarse con JC, Sol y Cinzia.

El cuarto y último en ser salvado por el voto positivo del público fue Manuel Ibero que también se alegró al escuchar su nombre y aprovechó para agradecer: "Gracias a la gente que me banca, cuatro meses y siguen bancándome. Es una locura, agradecido eternamente, un saludo a mi familia y amigos".

Placa de nominados

Con las bajas de Cinzia, Andrea, Chalotte y Manu, quedaron en la placa final negativa: Emanuel Di Gioia, Steffy "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Nenu López y Matías Hanssen. El lunes, uno de ellos dirá adiós a la casa más famosa del país.