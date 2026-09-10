Una mujer fue golpeada y debió ser hospitalizada después de haber sufrido una golpiza por parte de sus hijos, en su vivienda ubicada en la localidad de Villa Centenario, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, por este violento hecho sucedido el último martes por la noche, en una casa ubicada cerca de las calles París y Carriego, fue detenido uno de los hijos, de 28 años.

De acuerdo con fuentes policiales, en el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría Lomas de Zamora 7ma., que llegaron al domicilio después de recibir el alerta y confirmaron que la mujer presentaba lesiones a raíz de los golpes. La mujer fue trasladada a un centro de salud de la zona, donde permanece internada.

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Las primeras averiguaciones indican que el ataque se habría originado por un conflicto familiar de larga data: los hijos de la víctima la acusaban de ser responsable de la muerte de su padre, ocurrida hace aproximadamente cinco años y catalogada en su momento como suicidio.

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Uno de los hijos quedó detenido y permanece a disposición de la Justicia, mientras la investigación avanza para establecer los motivos que desencadenaron la pelea y reconstruir cómo se produjo el hecho para su esclarecimiento.

La causa fue caratulada como “violencia familiar” y los investigadores buscan determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado en el episodio.