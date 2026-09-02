la violenta pelea ocurrió en la noche del martes en barrio Olímpico, zona norte de la ciudad. El presunto agresor está identificado

Un hombre de 34 años fue asesinado de una puñalada en el tórax en el barrio Olímpico, en la zona norte de Rosario. La agresión se produjo en medio de una pelea con un joven que está identificado, pero por el momento no fue localizado por la Policía.

El cuerpo de Jonatan Martín González fue examinado por personal del Sies que llegó al lugar. Tenía una herida de arma blanca en el costado izquierdo del tórax. La fiscal Noelia Navone ordenó las pericias al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, como la toma de testimonios y relevamiento de cámaras.

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El presunto atacante fue buscado por el Comando Radioeléctrico en las inmediaciones de la escena del crimen, pero no pudieron hallarlo.

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En otro episodio con armas blancas, un joven de 23 años fue apuñalado en el brazo izquierdo. Fue en la noche de este lunes en Nochetto al 1000. La víctima fue internada en el hospital de emergencias Clemente Álvarez.