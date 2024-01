Juan Gil Navarro, reconocido por su papel en Floricienta, fue una de las destacadas figuras de la exitosa novela juvenil de Cris Morena. Flor Bertotti, la protagonista, decidió revivir el éxito con 12 shows agotados en el Movistar Arena, y se anticipa la venta de más entradas. Sin embargo, "Don Freezer" expresó su hartazgo y generó controversia con sus declaraciones sobre este próspero momento.

El elenco original, conformado por destacados actores como Benjamín Rojas, Lali Espósito, Stéfano De Gregorio e Isabel Macedo, contribuyó significativamente al impacto duradero de la serie. La reciente incursión de Bertotti en escenarios internacionales, donde emociona al público con las canciones de la infancia, ha generado un fuerte impacto entre los fans que abarrotarán el recital.

En una entrevista con "Implacables" y difundida por "Lo más popu", el actor recordó su decisión de renunciar a la serie y fue interrogado por una periodista acerca de sus emociones en relación con el éxito actual, derivado de los numerosos espectáculos en todo el mundo.

"¿Qué te genera que Floricienta vendió 12 shows y está recorriendo el mundo?", y agregó "¿Fuiste invitado a participar o al menos para estar en la platea?".

"Yo no vivo del pasado. Me aburre mucho. Agradezco siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido", aseveró Gil Navarro, desligandose absolutamente del extraordinario presente que está teniendo Floricienta a casi 20 años de su estreno.

Para finalizar, el actor reconoció que internamente considera esa etapa como totalmente cerrada y no se siente parte de ella: "Es algo que dejé tanto tiempo atrás, hace tanto tiempo. Yo no tengo nada que ver con eso". A pesar de estas declaraciones impactantes, los seguidores expresaron su decepción, sin que Juan Gil Navarro haya emitido ningún comunicado al respecto en su cuenta de Instagram.