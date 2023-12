Según se pudo saber, la decisión se le fue comunicada hace pocos días. “Es todo bastante reciente”, sintetizó la vedette y bailarina que venía desempeñándose en la mesa del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Se vienen cambios y yo soy uno de ellos. Tampoco pedí muchas explicaciones, digamos”, se lamentó Virginia ante la decisión tomada. “Soy una agradecida por el año maravilloso que tuve. Y vendrán cosas nuevas, si Dios quiere”, cerró en diálogo con este medio.

En paralelo, Gallardo habló y dio otros detalles. “Me voy en dos semanas, el próximo viernes 15 será mi último programa”, dijo. En esa línea, manifestó que no está sorprendida con la decisión. “Fue un año hermoso para mi. Inesperado haber vuelto con este equipo en su momento. Y entiendo, después de tantos años, que la tele es así”, aseguró.

También dijo que los conductores del ciclo hablaron con ella para comunicarle la decisión. “Quieren ir por el lado más periodístico, bueno, es lo obvio... Yo ingresé, en su momento, por dos meses y me quedé todo el año. Ahora buscan ir por otro lado. Y yo más que nadie entiendo cómo es la televisión y cómo son estas cosas”, reiteró Virginia.

Además, destacó que en el programa “siempre tuve libertad, siempre traje mucha información, siempre traigo ya planteado el tema así puedo ir a los protagonistas. Pero no hago el trabajo de investigación porque no me corresponde. Por lo pronto es una renovación, con la idea de ir por otro lado. Vendrá otra persona más acorde a las necesidades nuevas”.

Más adelante, el cronista del programa que conduce Ángel de Brito le preguntó si no sería una buena idea volver a la pista del Bailando 2023 (América) dado que ahora estará desocupada. “Me tantearon este año pero no era compatible con el canal. Pero ahora... Y no sé, ojalá. Una nunca sabe, lo bueno de todo esto es que ojalá que vengan buenas propuestas, nuevas propuestas, lo que fuera. Imaginate lo que esa pista representa para mí, pero hasta ahora no se ha dado porque eran incompatibles. Y bueno, una va viendo sobre la marcha”, cerró Gallardo con una sonrisa a pesar de todo.

Semanas atrás y a través de sus redes sociales, Gallardo sorprendió al revelar que se sumó a la tendencia de colocarse en su cuerpo el chip que tiene el objetivo aumentar la líbido para retrasar el envejecimiento.

La hasta ahora panelista de Socios del Espectáculo confirmó que se realizó la intervención y contó su experiencia. “Como parte del procedimiento del envejecimiento normal, la función hormonal del cuerpo empieza a disminuir lentamente. La utilización del chip o pallet hormonal permite optimizar la función hormonal natural, de manera segura y eficaz para revertir ese proceso”, comenzó diciendo Virginia.

“Está indicado para todo paciente sano, femenino o masculino, cuando ya empieza a aparecer los efectos de la reducción hormonal (testosterona) en nuestro cuerpo”, explicó a continuación, a la vez en que manifestó estar muy contenta por los resultados. “Lo decidí yo y la verdad es que no duele nada”, concluyó la modelo, quien visitó a un especialista y aclaró que debió llevarle estudios previos para autorizar el procedimiento. Al ver la publicación muchos de sus fanáticos apoyaron su decisión y otros la cuestionaron diciendo que por qué se somete a procedimientos sobre todo a raíz de la muerte de Silvina Luna que acusó al cirujano Aníbal Lotocki, condenado por la Justicia a cuatro años de prisión por lesiones graves.