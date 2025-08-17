Siete personas fueron asesinadas en un nuevo ataque armado en Ecuador, esta vez en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas, a 160 kilómetros de Quito. Lo informó este domingo la Policía Nacional.

El hecho violento ocurrió en la madrugada de este domingo en las instalaciones de un billar, precisó la Policía. Según los primeros reportes, los agentes “verificaron que en el lugar se encontraban siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego”.

Mientras las unidades especializadas investigan el hecho para esclarecer los motivos y los responsables, en redes sociales se viralizó un video en el que se ve cuando un grupo de encapuchados, vestidos de negro, llegan al lugar con armas largas y disparan a una persona que se encontraba en la puerta del local.

Los agresores, con capuchas negras y armas largas, dispararon a varias personas en el billar ubicado en la zona de bares de la ciudad, según imágenes difundidas en redes sociales.

Hay “siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego” por lo que estamos en “tareas investigativas para esclarecer el hecho violento y dar con los responsables”, dijo la policía nacional en un chat de periodistas, sin dar más detalles.

Según medios locales, las investigaciones preliminares indican que los asesinatos pueden estar relacionados con el crimen organizado en la región. A unos 30 kilómetros de Santo Domingo, hombres armados mataron en abril a 12 personas en una gallera en la comunidad rural de La Valencia.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas. El presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 el “conflicto armado interno” contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.