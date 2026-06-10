Diecinueve personas fallecidas, 34 heridas y 119.132 afectadas es el saldo que deja hasta el momento la intensa temporada invernal que golpea a Ecuador desde el pasado 1 de enero, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) del país.

Según el último balance de daños, hasta este 9 de junio se registraron 2.903 eventos adversos provocados por las lluvias en las 24 provincias del país andino, con afectaciones en 208 cantones (municipios) y 780 parroquias.

#Tumbes #NiñoCostero

Se ha registrado lluvias puntuales en junio 2026, asociadas al Niño Costero. La MJO es un modulador importante a monitorear, y en conjunto a otros factores favorece las lluvias. La MJO y su intensidad también fue clave en la formación del Yaku en marzo 2023… pic.twitter.com/sYTsxFsqOZ — Matt Nieto_Met (@Matti_Meteo) June 9, 2026

Entre los eventos más recurrentes se encuentran inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvias intensas, erosión hídrica, vendavales, hundimientos, aluviones y colapsos estructurales, detalló la entidad.

La dependencia contabilizó a escala nacional, 19.943 personas damnificadas, 293 viviendas destruidas y 34.536 afectadas, además de que se han destruido 33 puentes, mientras 882 instituciones educativas tienen daño funcional.

Los daños materiales incluyen 72,19 kilómetros de vías afectadas, 19 bienes públicos y 23 privados destruidos, así como 39 centros de salud afectados, 27.848 hectáreas de cultivos perdidas y 162.844 animales muertos.

Ríos desbordados y advertencia vigente

Asimismo, la entidad reportó cinco ríos desbordados y ocho con tendencia a subir de nivel.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia vigente entre el 7 y el 10 de junio por lluvias y tormentas eléctricas de nivel medio y alto en varias zonas del país, con precipitaciones de moderada a alta intensidad en el Litoral, Amazonía y estribaciones de la cordillera.