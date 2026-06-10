Emergencia climática
Ecuador: las intensas lluvias ya dejaron 19 muertos y más de 119 mil afectados en lo que va del año
El reporte oficial de la Secretaría de Gestión de Riesgos detalla un panorama desolador con casi 20.000 damnificados, centenares de viviendas destruidas y millonarias pérdidas en el sector agropecuario. Hay ríos desbordados y rige una advertencia meteorológica.
Diecinueve personas fallecidas, 34 heridas y 119.132 afectadas es el saldo que deja hasta el momento la intensa temporada invernal que golpea a Ecuador desde el pasado 1 de enero, informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) del país.
Según el último balance de daños, hasta este 9 de junio se registraron 2.903 eventos adversos provocados por las lluvias en las 24 provincias del país andino, con afectaciones en 208 cantones (municipios) y 780 parroquias.
Entre los eventos más recurrentes se encuentran inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvias intensas, erosión hídrica, vendavales, hundimientos, aluviones y colapsos estructurales, detalló la entidad.
La dependencia contabilizó a escala nacional, 19.943 personas damnificadas, 293 viviendas destruidas y 34.536 afectadas, además de que se han destruido 33 puentes, mientras 882 instituciones educativas tienen daño funcional.
Los daños materiales incluyen 72,19 kilómetros de vías afectadas, 19 bienes públicos y 23 privados destruidos, así como 39 centros de salud afectados, 27.848 hectáreas de cultivos perdidas y 162.844 animales muertos.
Ríos desbordados y advertencia vigente
Asimismo, la entidad reportó cinco ríos desbordados y ocho con tendencia a subir de nivel.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia vigente entre el 7 y el 10 de junio por lluvias y tormentas eléctricas de nivel medio y alto en varias zonas del país, con precipitaciones de moderada a alta intensidad en el Litoral, Amazonía y estribaciones de la cordillera.