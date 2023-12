El hombre más guapo de Italia de 2019 decidió renunciar a su carrera en la industria de la moda y el mundo del espectáculo para convertirse en sacerdote, informó la agencia ANSA.

En 2019, a la edad de 17 años, Edoardo Santini, excampeón de natación, fue reconocido como el hombre más guapo de Italia en un reconocido concurso belleza, organizado por el grupo de moda ABE, que le otorgó su título y le permitió comenzar a trabajar como modelo. Después del certamen, durante varios años, Santini estudió artes dramáticas y aprendió a bailar para hacer realidad el sueño de convertirse en una estrella de televisión o de los escenarios mundiales.

Sin embargo, al pasar un rato con dos sacerdotes el año pasado, el modelo consideró que fue la mejor experiencia de su vida. Como resultado, decidió estudiar teología. Según las publicaciones de Santini, actualmente ha ingresado en un seminario en los alrededores de Florencia y ha decidido "dejar el trabajo de modelo, la actuación y la danza". "Pero no abandonaré todas mis pasiones; simplemente las viviré de otra manera, ofreciéndolas a Dios", detalló el joven.

Explicando su decisión a sus seguidores, Santini añadió que había logrado comunicarse con jóvenes que le dieron "fuerza para investigar esta cuestión" que lleva consigo desde pequeño. "En los últimos años he conocido a personas maravillosas que me han dado mucho y me han permitido experimentar el arte. No abandonaré todo, porque mis pasiones son parte de mí, pero las viviré y las volveré a proponer en diferentes contextos", expresó el modelo.

Puede interesarte

En este sentido, también reconoció que le asustaban tales cambios, pero creía que había tomado la decisión correcta. Asegura que ahora, a sus 21 años, puede "gritar" que es "feliz".