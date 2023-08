Día tras día se conocen más detalles sobre los momentos previos al asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, desmembrado en Tailandia por, presuntamente, el ciudadano español Daniel Sancho. Ahora, se hizo público el último mensaje que envió el médico a un contacto cercano en el que habla de una de sus pacientes.

El audio fue revelado por el programa Al Día de la cadena Cuatro en España. En el mensaje, Edwin Arrieta se refiere a una paciente que lo tiene desesperado, pues aseguró que se arrepentía de haber aceptado operar a la mujer, de la que no se conoce la identidad.

De acuerdo con la información que se conoció, el mensaje fue enviado el 1 de agosto de 2023 a las 8:18 p. m. horario de Colombia, mientras el médico comenzaba sus vacaciones en Tailandia.

“Te llamaba para el tema de la historia clínica. A mí no me interesa coger personas que trabajan para ti ni contigo, por Dios. O sea, ¿de dónde sacas eso?”

Pero, al parecer, un tema delicado tenía disgustado al cirujano, pues, según el medio español, algunas de sus pacientes habrían acusado Arrieta de mala praxis, por lo que comentó que se arrepentía de haber operado a una de las mujeres.

“La loca de mierda esta que me tiene harto. En mala hora accedí yo a operar a esa paciente”

Martha Rodríguez fue la periodista que publicó el audio y explicó que la fuente que le compartió el mensaje pidió no ser identificada, pero sí se confirmó que hacía parte del entorno profesional del cirujano colombiano.

Policía tailandesa acepta la repatriación del cuerpo

El miércoles 23 de agosto de 2023, se conoció que la policía tailandesa dio el visto bueno para la repatriación del cuerpo de Edwin Arrieta. Así lo confirmó el encargado de la investigación de la policía del país asiático, Big Joke, que aseguró que: “Estamos listos para repatriarlo. Entiendo la necesidad de hacerlo lo antes posible para que puedan llevarse a cabo las ceremonias y rituales necesarios”.

La decisión se tomó porque la policía consideró que ya se cumplen con las condiciones para la repatriación de los restos de Arrieta a Colombia, aunque también se conoció que aún hay algunos trámites pendientes como, por ejemplo, “Hablar con el embajador de Colombia sobre si están dispuestos a repatriar el cuerpo”, explicó Big Joke.

Pero, desde la familia del colombiano no quieren que el cuerpo sea movido tan pronto de suelo tailandés, pues esperan mantenerlo a disposición de las autoridades del país hasta que el caso sea resuelto y el presunto culpable, Daniel Sancho, sea condenado.

Esto porque aún falta encontrar varias partes del cuerpo de Edwin Arrieta que fue desmembrado en 17 pedazos, algo que pone a dudar si con la repatriación la policía tailandesa planea dejar de buscar los restos del colombiano. Para el abogado de la familia, Luis Romero, la decisión de la policía del país asiático lo tomó por sorpresa.

“La verdad que me ha sorprendido, máxime, cuando de 17 partes en que se descuartizó el cuerpo del señor Edwin solamente hayan aparecido 8 y falten 9. Independientemente de que fueran localizadas o no, me sorprende que con esa rapidez se vaya a enviar el cuerpo”

Por su parte, la familia de Edwin Arrieta no quiere pronunciarse públicamente, pues desea estar alejada de la polémica que ha causado el asesinato del colombiano, inclusive, el abogado de la familia en España, Luis Romero, aseguró que: “La familia ha solicitado que se haga una pausa de unos días y no hablar de cómo se sienten”.