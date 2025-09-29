Un tribunal federal de Nueva York sentenció a 25 años de cárcel a Sandy Carazas-Pinez, una maestra de 36 años, por abusar sexualmente de un alumno de 16 años en una escuela para chicos con necesidades especiales. La resolución, dictada el viernes por el juez John P. Cronan, incluye además cinco años de libertad supervisada tras cumplir la condena.

Una relación manipulada

Según la investigación, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, Carazas-Pinez manipuló al adolescente para hacerle creer que mantenían una relación amorosa. La docente utilizó su celular para enviarle mensajes, realizar llamadas y videollamadas, en las que lo obligó a participar en conductas sexuales explícitas.

La fiscalía reveló que la mujer convencía al menor para que abandonara la escuela con permisos especiales y se encontrara con ella en distintos puntos de Bronx, Yonkers y Staten Island, donde mantenían encuentros sexuales en el interior de su vehículo. Además, le enviaba fotos y mensajes subidos de tono, exigiéndole luego que los eliminara.

En uno de los mensajes recuperados por las autoridades, Carazas-Pinez escribió: “Sé que para mí no va a ser fácil, voy a extrañar tus besos, abrazos y todo”, en una conversación donde debatían si debían poner fin a la relación. La Justicia calificó los encuentros sexuales como “regalos” según los términos usados por la docente para manipular al menor.

El caso que conmocionó a la comunidad educativa

El escándalo estalló en marzo de 2023, cuando la Biondi School, gestionada por la organización sin fines de lucro Rising Ground, despidió a Carazas-Pinez tras las denuncias. La maestra, casada y madre de tres hijos, enfrentó un fuerte repudio por traicionar la confianza depositada en su rol.

El fiscal federal Jay Clayton no escatimó en críticas: “La explotación sexual por parte de docentes es un delito que repugna a la sociedad. Carazas-Pinez abusó de su posición de autoridad para coaccionar a un menor de 16 años y mantener una relación sexual. Este tipo de conductas, especialmente de alguien en quien se confía, no tienen lugar en nuestra comunidad”.

Incumplimientos tras el arresto

Luego de su detención inicial, Carazas-Pinez violó las condiciones de su libertad bajo fianza al contactar por correo electrónico a otro exalumno apenas este cumplió 18 años, pese a tener estrictamente prohibido cualquier contacto no supervisado con menores. Su propio abogado reconoció que esta acción fue “preocupante” y complicó aún más su situación judicial.

La condena busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de los delitos cometidos por quienes abusan de su posición de poder, especialmente en entornos educativos. El caso sigue generando conmoción en Nueva York y refuerza la necesidad de proteger a los menores en espacios escolares.