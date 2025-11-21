Un estremecedor caso policial conmociona a la ciudad de Marion Oaks, en Florida, donde la policía halló sin vida a Sonia Exelby, una mujer británica de 53 años que había viajado desde Portsmouth, Inglaterra, en medio de una profunda crisis emocional. La investigación reveló que la víctima había dejado mensajes en su computadora anticipando que planeaba exponerse a situaciones extremas vinculadas a un fetiche sexual.

Exelby había sido reportada como desaparecida en octubre, luego de no abordar el vuelo con el que debía regresar al Reino Unido. En los documentos judiciales, los investigadores detallaron que la mujer escribió sentirse “suicida” y describió su intención de viajar a Estados Unidos para ser “abusada sexualmente, torturada y posiblemente asesinada”. También dejó una carta en la que advertía que podría ser “mutilada” o quedar “discapacitada de por vida”.

Mientras avanzaba la pesquisa, la policía de Florida detectó movimientos sospechosos en la cuenta bancaria de la víctima y puso bajo la lupa a Dwain Hall, un hombre de 53 años. La revista People informó que fue detenido el 17 de noviembre por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y la oficina del alguacil del condado de Marion.

Dwain Hall, de 53 años, fue detenido y es el principal sospechoso. (Foto: gentileza revista People.)

En un primer momento, Hall negó conocer a Exelby, pero luego reconoció haber mantenido relaciones sexuales con ella y conversar sobre “ataduras, suicidio y su deseo de que alguien la matara”. Según la policía, incluso deslizó que, si debía “ayudarla”, la llevaría a una zona conocida como Alligator Alley para que la fauna salvaje “se encargara de ella”. Cuando le consultaron directamente si era responsable de la muerte, se limitó a responder: “Ahora está feliz porque consiguió lo que quería”.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando los investigadores hallaron mensajes enviados por la mujer a una amiga a través de Discord. En esas comunicaciones, Exelby afirmó que un hombre la tenía retenida y que no podía escapar. Relató que la obligaron a grabar mensajes y escribir una carta para su familia “porque él pensaba que era gracioso”. En uno de los videos analizados por la policía, se observa a Hall preguntándole cómo quería morir; aunque ella respondía, se la veía dudar visiblemente.

Puede interesarte

Familiares y allegados describieron a Exelby como una persona vulnerable, con serios problemas de salud mental y que había viajado a Tallahassee para encontrarse con alguien que conoció por internet. Según ellos, la mujer se expuso a una situación de extrema vulnerabilidad sin medir los riesgos.

Hall permanece detenido y enfrenta cargos por homicidio, secuestro, uso fraudulento de tarjeta de crédito y uso ilegal de dispositivos de comunicación. A pesar de la evidencia reunida, se declaró inocente de todas las acusaciones mientras la investigación continúa su curso.