Un brutal femicidio conmocionó a la ciudad estadounidense de Indianápolis: un joven de 20 años, identificado como Tyairz Glover, fue detenido y acusado de asesinar de un disparo en la cabeza a su novia, LaNya Anderson, de apenas 19 años, delante de la hija de ambos.

El brutal episodio ocurrió el viernes pasado por la madrugada en el complejo de departamentos Amber Woods, cerca de 38th y Mitthoefer.

Según la investigación policial, Glover discutió con Anderson y, en medio de la pelea, le disparó en la cabeza. Tras el ataque, intentó convencer a todos de que la joven se había quitado la vida.

LaNya Anderson tenía 19 años. (Foto: Facebook/@BlackIndyLIVE).

Sin embargo, su propia madre lo delató: recibió un mensaje de texto en el que su hijo le confesaba el crimen. “Le disparé en la cabeza”, escribió Glover, según declaró la mujer a la policía.

El drama familiar y el dolor de los padres de la víctima

La noticia sacudió a la comunidad y dejó al descubierto una historia marcada por la violencia de género. Danyette Smith, amiga de la familia, contó que su hija era amiga de Anderson y que ya había escuchado sobre episodios violentos entre la pareja. “Escuché a las amigas de mi hija llorando, diciendo que intentaron ayudarla. Querían sacarla de ahí. Es devastador escuchar eso como madre”, expresó Smith, según el medio Law&Crime.

La madre de Glover también declaró ante la policía que su hijo tenía problemas de salud mental y que había amenazado con violencia en varias ocasiones, incluso contra ella misma. “Tenemos que entender que la educación y la conciencia sobre las señales de alerta en la violencia doméstica pueden salvar vidas”, remarcó Smith.

Tyairz Glover llamó a la madre de la víctima y dijo que se había quitado la vida. (Foto: Facebook/@BlackIndyLIVE).

Los padres de Anderson, Dionna y Quincy Sweeney, también hablaron con los medios y contaron que sabían de los problemas entre su hija y Glover.

Una última llamada y una mentira

Dionna dijo que la joven la llamó justo antes de ser asesinada, y que pudo escucharlos discutir por teléfono. La comunicación se cortó abruptamente y, veinte minutos después, Glover la llamó para decirle que Anderson estaba muerta y que se había disparado.

“Quisiera haber intervenido más”, lamentó Dionna Sweeney. Por su parte, Quincy, el papá de la víctima, confesó: “Intenté como padre alejarla, pero no lo logré. Ella seguía volviendo. Siento que no hice lo suficiente. ¿Qué le digo a mi nieta cuando me pregunte por su mamá?”.

El acusado, detenido y sin fianza

Tyairz Glover fue imputado por homicidio y tenencia ilegal de arma de fuego por ser un delincuente reincidente. Permanece detenido sin derecho a fianza mientras avanza la investigación.