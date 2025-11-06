Durante enero en condado de Tazewell Country (Illinois, EE.UU.) Robyn Polston dio a luz a un niño sano. Pero lo que suele ser un envento natural e inocente se convirtio en un hecho de sospecha cuando las autoriades supieron que el niño se llamaria como el segundo nombre y apellido de un compañero de escuela de la otra hija de Robyn. Investigaciones posteriores revelaron que este bebe fue el fruto de una violancio a este menor de 14 años por parte de la mujer.

¿Qué crimen se le imputa?

La acusada, identificada como Robyn Polston, actuó supuestamente como chaperona (responsable adulta) en un baile de escuela secundaria en mayo de 2023, al que asistió su hija junto al adolescente ahora señalado.

Posteriormente, según la investigación, la mujer habría mantenido relaciones sexuales con el menor, concebido un hijo que nació en enero de 2025, y luego intentó encubrir la relación. Un test de ADN confirmó que el adolescente es el padre del bebé.

Además, las autoridades informaron sobre la existencia de imágenes y vídeos sexualmente explícitos entre la acusada y el joven, y que habrían utilizado teléfonos bajo nombres falsos para ocultar el vínculo.

¿Cómo fue atrapada?

La honda campaña de investigación empezó tras el nacimiento del niño en enero de 2025. Un certificado de nacimiento indicó que el bebé tenía el mismo segundo nombre y apellido que el adolescente investigado.

La policía de Washington (Illinois) revisó registros de mudanzas y visitas: el joven se había mudado fuera poco después del baile, regresó en abril de 2024 —aproximadamente 40 semanas antes del nacimiento—, volvió otra vez en junio, y en agosto de 2024 se instaló definitivamente.

Las imágenes encontradas en los dispositivos de la acusada terminaron de respaldar la acusación. Luego, la mujer fue detenida sin derecho a fianza.

¿Qué pasará ahora?

Robyn Polston enfrenta cargos que incluyen dos de agresión sexual criminal con víctima de entre 13 y 17 años, y dos de posesión de pornografía infantil.

De ser condenada por todos los cargos, podría recibir hasta 60 años de prisión. La audiencia formal está prevista para el 4 de diciembre de 2025, de acuerdo con el expediente judicial.