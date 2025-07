Este miércoles, el policía Ronald Paz Pedro fue asesinado a balazos en Acapulco, poco después de concluir su transmisión en directo sobre un agujero en la intersección de Artículo 27 y 18 de Marzo.

Paz Pedro trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco y gestionaba la cuenta de Facebook “Ronald Paz NotiExpres Pedro”, con 15 mil seguidores. En la que subía videos de denuncia ciudadana y nota roja.

Tras finalizar su última transmisión, descendió por Artículo 27 hacia la avenida Cuauthémoc. Medios locales informaron que fue atacado frente a un comercio de azulejos. Los agresores huyeron tras los disparos.

#Mexico || Un agente de policía municipal y creador de contenido, identificado como Roland Paz Pedro, fue asesinado en Acapulco, Guerrero, luego de grabar un vídeo denunciando a la alcaldía por haber dejado inconclusa una obra en una de las calles de la ciudad. El policía… pic.twitter.com/00MfQIqFv1 — Noticias Reales (@NoticiasRSV) July 10, 2025

El secretario de Seguridad municipal, Eduardo Bailleres, condenó el hecho y confirmó que la víctima era elemento de la corporación.

En dos mil diecinueve, Paz Pedro denunció amenazas de quien entonces ocupaba ese cargo, Gerardo Rosas Azamar. Afirmó que lo presionaron con sobornos y advertencias.

En un video difundido el dos de octubre de dos mil diecinueve, el policía declaró:

“Soy el que ha estado manifestando todos los actos de corrupción que tiene Gerardo Rosas Azamar… hoy me notificó que estaba dado de baja. Me ofreció casi cien mil pesos para que me callara… y me amenazó tajantemente. Yo sé que lo que estoy haciendo me va a costar la vida…”

El crimen ocurrió tras un reporte en vivo que mostraba la obra inconclusa del Gobierno local. El oficial señalaba el riesgo para conductores y peatones en esa zona transitada.

La transmisión finalizó minutos antes del ataque, y el cuerpo quedó tendido frente al comercio. Testigos alertaron a la policía y Ciudadana Defensa Civil.

El caso reavivó la tensión entre Paz Pedro y las autoridades municipales. Sus seguidores y colegas lamentaron su muerte y exigieron justicia.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía local. Se espera que las grabaciones de la última transmisión ayuden a esclarecer el móvil y a identificar a los responsables.