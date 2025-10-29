Cinthia Fernández vuelve a dar de que hablar al viralizarse un video de ella promocionando servicios de asesoramiento legal de parte de ella y de "su equipo de abogados” en su cuenta de Instagram.

En el video, la mediática habla a cámara y dice: “Si chocaste o tuviste algún accidente, no putees, no te amargues, porque de este mal trago podés recuperar lo que perdiste y te aseguro que mucho más. Llevar tu accidente de tránsito con mi equipo de abogados te puede hacer ganar mucho más dinero que con cualquier aseguradora”.

El martes en Sálvese quien pueda, Yanina Latorre tocó el tema y puso en duda la “legalidad” detrás de la promoción de la futura abogada, ya que aún no cuenta con la matrícula que necesita para ejercer casos.

“Consulté con un abogado y me dijo que lo que está haciendo es ejercicio ilegal del derecho”, contó la conductora. “Cuando entras a ese teléfono, dice: 'Info de empresa, accidentes de tránsito'. Y la foto es de ella con el novio. El tipo (por su novio Roberto Castillo) la está llevando a lo peor del mundo”, opinó.

Para consultar la situación, se comunicaron con la abogada Valeria Carredas quien no ocultó su indignación al posteo de Fernández: "Estoy sorprendida, estoy indignada. ¿Sabés cómo va a terminar esto? Va a terminar perdiendo la matrícula el novio de Cinthia Fernández. ¿Por qué? Porque el Colegio de Abogados te prohíbe taxactivamente, cuando vos tenés matrícula y sos abogado como Castillo, su pareja, promocionarte o utilizar a terceros para captar clientes", explicó la letrada.

“Él está haciendo una publicidad engañosa que la tiene prohibida. Lo más grave es lo que dijo Yanina, acá hay ejercicio ilegal de la profesión”, sumó.

Además, adelantó que dos personas se comunicaron con ella para denunciar las prácticas de la influencer: "El código pena a todo aquel que se hace pasar por una profesión que no tiene, porque en un médico el riesgo es la vida o la muerte. Pero en este caso el riesgo es justamente quedar bien o mal en un juicio cuando no estás bien patrocinado, cuando no es un abogado el que te está llevando caso".

Por otra parte, la mediática celebró el extenso número de personas que se contactaron con ella para su nuevo proyecto: “Wuau. Esta es la cantidad de consultas que vamos recibiendo en nuestro WhatsApp para representarlos en los accidentes de tránsito. Gracias por apoyarme en este nuevo camino”, escribió en una historia de Instagram.