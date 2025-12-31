Tras otra jornada de altas temperaturas, se registró durante la noche de este martes un corte de luz masivo que dejó a más 33 mil usuarios de Edesur sin servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según informó el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), cerca de las 22:00 horas se elevó la demanda energética a niveles críticos y esto provocó cortes de luz en distintos barrios de la Ciudad y el conurbano bonaerense.

“Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas”, informó Edesur en su perfil de la red social X.

En tanto, las temperaturas elevadas y el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores llevó la demanda a niveles altos, un escenario que suele poner en tensión el sistema. En ese sentido, el primer relevamiento señaló que los usuarios afectados son:

Edesur: 31.736 usuarios sin luz.

Edenor: 2.158 personas afectadas.



Por su parte, unas horas más tarde, Edesur comunicó una actualización en la cual indicó que 998.414 usuarios no tenían servicio debido a que la falla inicial afectó a otras subestaciones. En redes sociales, usuarios de barrios como Almagro, Villa Crespo, Belgrano, Colegiales, el centro porteño y en una amplia zona del conurbano bonaerense reportaron fallas en el servicio.

Cerca de las 4 de la madrugada, Edesur informó a través de su cuenta de X que “más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en la Subestación Bosques y que generó una afectación en otras subestaciones ya recuperaron el suministro”.

Puede interesarte

Y agregaron: “Nuestros equipos técnicos siguen trabajando para normalizar la totalidad del servicio. El suministro se está restableciendo en etapas. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”.

Frente a esta situación, el ENRE recomendó a los usuarios extremar precauciones, evitar la manipulación de artefactos eléctricos y comunicarse a través de los canales oficiales para reportar interrupciones.