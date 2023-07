Desde que las redes sociales surgieron, la posibilidad de que diversas historias adquieran trascendencia en la web es mayor con la rapidez que caracteriza a las plataformas globales. En caso de armarse una lista de los videos con más interacciones, seguramente figurarían los relacionados a animales o a las propuestas de matrimonio.

Una reciente publicación relacionada a esta última temática volvió a confirmar el tipo de contenido que le gusta a los internautas y que, efectivamente, “el amor está en el aire” -tal como reza la canción Love is in the air, de John Paul Young-.

A través de un posteo en TikTok, un usuario compartió cómo fue que decidió pedirle casamiento a su novia en pleno vuelo y se volvió viral.

Puede interesarte

En el video se oberva cómo el resto de los pasajeros eran cómplices de la idea del muchacho. Lo más curioso fue el momento y el lugar en el que decidió proponérsela: arriba del avión y en la puerta del baño.

La mujer que había ingresado al sanitario no se percataba de lo que le esperaba. Al salir, se topó con su pareja arrodillada, con un gran número de personas filmando con sus celulares y otro grupo de pasajeros sosteniendo carteles que unían la frase “¿Te querés casar conmigo?”.

La mujer no dudó un segundo y, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta, que concluyó con los aplausos y gritos de felicitación por parte de los viajeros a bordo. La publicación no tardó en volverse viral, donde cosechó más de 7,5 millones de reproducciones.

Puede interesarte

“Imagináte tener ganas de entrar al baño y cuando sales te encontrás con esta noticia”, “Yo no le pondría el anillo sabiendo que acabo de salir del baño”, “Los pasajeros fueron muy especiales al hacer parte de esto”, “Literal, el amor está en el aire” y “Lo hubiese hecho llegando a su destino, al lado de la playa”, fueron algunas de los comentarios que trascendieron en la mencionada red social.