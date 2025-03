Como en cada aspecto de su vida, Jimena Barón contó a través de su cuenta oficial de Instagram que viajó a Nueva York con su pareja, Matías Palleiro de vacaciones. Al parecer, la actriz y el influencer fueron a disfrutar un tiempo a solas previo al nacimiento del segundo hijo de ella y el primero que ambos tienen en común. De hecho, ella misma lo confesó en su perfil oficial al anunciar su viaje aunque, claro, sin esperar que tendría que atravesar un miedo atroz.

Lo cierto es que recientemente Jimena Barón volvió a utilizar sus historias de Instagram, primero que nada para confirmar que se encuentran ambos en buen estado, pero que tuvieron un mal momento debido a tormentas. "Como no podía ser de otra manera, me subí al avión y el piloto avisó que por tormenta en el Amazonas íbamos a tener que cambiar la ruta y así fue que volamos una hora más, pasando la cordillera por el océano pacífico", comenzó explicando.

Luego, agregó una foto de un meme de una nena durmiendo y escribió: "Yo tratando de dormir arriba del pacífico pensando que lo último que saldría en las noticias después de mi muerte en el avión, serían mis historias abandonando a mi hijo por ir a comprar y lustrar Pinocho a NY". A su vez, también mostró a su novio, Tuma Palleiro y escribió: "Matías aterrado también".

Puede interesarte

Hay que destacar que las palabras de Jimena Barón hacen referencia a sus historias previas a viajar despidiéndose de Momo. Aunque, en particular a una de ellas, la cual compartió luego de confesar que se quedó llorando en la calle después de despedir a su hijo cuando entró al colegio sabiendo que no lo vería hasta su regreso. "No se preocupen que en un rato se me pasa y Momo la pasará genial, lo super malcriarán y a mi me verán en NY haciendo compras totalmente desafectada preguntando quién es Momo", destacó.

A esto, también confesó: "De nuevo, nos e gasten mucho en decirme nada muy profundo porque en horas estaré en NY fingiendo 90s 1 peso 1 dólar, comiendo rico y lustrándole el pinocho a mi novio que está re fuerte y las hormonas para eso sí que cooperan". Por lo que, una vez que tuvo este problema que la llenó de incertidumbre en el avión, Jimena recurrió al humor nuevamente y fingió estar afectada por lo que publicó antes de volar.