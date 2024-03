El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha comunicado que todas las entidades bancarias permanecerán cerradas durante seis días consecutivos, a partir del jueves 28 de marzo de 2024, debido a la celebración de la Semana Santa, la cual se extenderá mediante un puente turístico.

Se insta a los ciudadanos a planificar con anticipación sus trámites y extracciones, ya que los bancos reanudarán sus actividades el miércoles 3 de abril. Se prevé que los cajeros automáticos también se queden sin dinero durante este periodo, a menos que se realice una reposición de billetes.

Aunque el Jueves Santo no es considerado feriado, es un día "no laborable" en el calendario oficial, por lo que no habrá actividad bancaria en ninguna localidad del país.

Puede interesarte

Se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones y planificar sus operaciones financieras con anticipación para evitar inconvenientes durante estos seis días sin servicio bancario.