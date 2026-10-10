En medio de la oficialización del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara, Ivana Icardi expresó su postura sobre la ruptura familiar. La mediática, quien actualmente participa del reality español Supervivientes All Stars 3, fue consultada por el conductor Jorge Javier Vázquez sobre su vínculo con la empresaria.

Ante la mención de Wanda Nara como su cuñada, Ivana Icardi respondió de manera tajante: “El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia, es mi excuñada”.

Diosa Ivana 🔥🥰 #MauroIcardi #ChinaSuarez #Chinardi https://t.co/G7PWMQK9pT — Chinardi (@Chinardi_Arg) October 9, 2026

La participante del programa aprovechó la ocasión para enviar un saludo a la actriz China Suárez, a quien calificó como su nueva cuñada. La hermana del futbolista ha defendido en reiteradas oportunidades a la actriz frente a las críticas recibidas tras el inicio de su relación con Mauro Icardi.

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Por otro lado, Ivana Icardi recordó un episodio ocurrido en 2016, previo a su ingreso a Gran Hermano. A través de su cuenta de X, la mediática cuestionó la actitud de Wanda Nara respecto a la situación económica de su familia. Según relató, la empresaria le habría recriminado su entorno social y posteriormente realizó gestiones para asistir al padre de Mauro Icardi.

Al respecto, la hermana del deportista calificó aquellas acciones como un acto de limpieza de imagen y no de generosidad, argumentando que las propiedades y bienes entregados fueron puestos a nombre de la empresaria.