Este lunes, se realizó por primera vez la entrega de los premios Martín Fierro de Cine. Este evento generó una gran repercusión, ya que muchos de los actores que estuvieron, se manifestaron en contra del gobierno de Javier Milei por los recortes al INCAA y a la educación pública.

Cada vez que tuvieron la oportunidad, los artistas enviaron contundentes mensajes, lo que abrió el debate y generó todo tipo de opiniones. A raíz de este tema, este martes el programa de streaming "Se picó", Gastón Trezeguet y Laura Ubfal protagonizaron un fuerte cruce.

Todo se desató cuando la periodista intentó explicar con fundamentos el valor del apoyo a la cultura: “El tema es cuando jóvenes repiten sin saber, nadie dice que el que robó devuelta la guita, es obvio", comenzó diciendo.

Y, siguió: "Si el tipo no la devolvió porque la gente no fue a ver la película no es su culpa, si la usó para comprarse una casa, si es un ladrón. No todos van en la misma bolsa. estuvo todo politizado, aprender a escuchar. No hay dos lados, estoy en contra de la grieta”.

💣 "VOS SOS LA PRIMERA EN DEFENDER CHORROS": Gritos, escándalo y fuertes acusaciones en #SePico



Gastón Trezeguet durísimo contra Laura Ubfal: "Lo que se pone en debate es poner guita para hacer películas cuando la gente se muere de hambre [...] son los mismos actores haciendo… pic.twitter.com/6KocVk8IF3 — TRONK (@TronkOficial) October 22, 2024

Acto seguido, Trezeguet intervino y le respondió a Laura: “El debate es poner guita para hacer películas cuando hay gente que se caga...de hambre, no es muy difícil”.

Lejos de quedarse callada, Ubfal arremetió contundente: “Un país tiene que tener presupuesto para todo. Es mentira eso, tiene que tener un presupuesto para pagar un subsidio para que cuando termine la producción se devuelva. Lleva nuestra imagen al mundo”.

Aunque el cruce no terminó ahí, el ex panelista de Gran Hermano apuntó contra la industria del cine: “Acá tenemos los mismos tres actores haciendo los mismos tres papeles de siempre, encima los contratan siempre los mismos veinte boludos”.

Puede interesarte

Y Trezeguet prosiguió: “Son todos los mismos, los mismos cuatro boludos haciendo los mismos personajes. Son todos ladrones, del primero al último. Los tratan mal a Brandoni y Francella”. Hasta que le tiró una acusación gravísima a Laura: “Sos la primera en defender ladrones”.

“Yo no defiendo a ningún chorro, soy amiga de Francella y todas sus películas tuvieron crédito del Instituto del Cine”, respondió Laura Ubfal con altura.