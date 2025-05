Priscila Sand, una joven argentina de 27 años oriunda de Campana, denunció en un video viral que su pareja, Salvador Zubirán Rabay, la tuvo secuestrada durante dos años en su casa del Distrito Federal, en México.

En el testimonio, publicado en TikTok, la mujer pidió ayuda desesperadamente para regresar a la Argentina junto a su hijo de nueve meses y además, mencionó que “teme por su vida y la de su hijo”.

Según su relato, conoció a Zubirán en julio de 2023 en un restaurante y la relación rápidamente se volvió violenta. “Me vigilaba todo el tiempo, me controlaba, me golpeaba y me obligó a tatuarme su nombre en tres partes del cuerpo”, contó Priscila en el video, leyendo un texto que escribió para no olvidar ningún detalle.

También denunció que su pareja la obligaba a tomar medicamentos con recetas emitidas a nombre de su abuelo, y que no podía moverse dentro de la casa sin ser observada por cámaras, sensores de movimiento y custodios armados.

La joven afirmó que su captor es un “hombre muy poderoso de México” y que utiliza su influencia para manipular a jueces, fiscales y policías.

@priscila.sand No es fácil contar esto. Pero lo hago para resistir, para proteger y para que ninguna más viva lo que yo viví. No me escondo más. Ahora me toca hablar. ♬ sonido original - Priscila Sand

Luego, dijo que el control se intensificó tras el nacimiento del hijo que tienen en común, al punto de impedirle llevarlo al médico cuando se enfermaba.

Priscila logró escapar el 15 de abril gracias a un plan que ideó junto a su hermana gemela. Aprovechó un descuido en el cambio de turno de los guardias, tomó a su hijo, un bolso y huyó en un auto de aplicación.

A pesar de haber denunciado el caso ante la Oficina Antisecuestros de México, aún no puede volver a Argentina porque su expareja la denunció por “violencia familiar” y activó un Alerta Ámber por el menor, impidiéndole legalmente salir del país.

Desde entonces, la joven permanece oculta y teme por su vida. También denunció que su familia recibe amenazas constantes desde números desconocidos.

Puede interesarte

“Hago este video para que nadie más viva lo que yo viví. Les pido a los jueces, fiscales y policías que no permitan que este hombre siga actuando de manera impune. Que se haga justicia”, concluyó entre lágrimas.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han respondido públicamente a la denuncia. Priscila también solicitó ayuda a la Embajada Argentina, pero no obtuvo respuestas concretas.

Por último, su pedido de auxilio sigue sumando apoyos en redes sociales mientras se multiplica la difusión del video.