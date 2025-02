El ex boxeador Marcos Maidana subió un video a sus redes sobre en el cual confirmó que el personal médico no le sacó dinero. Además, aclaró que su estado de salud es positivo.

En el arranque del video, “El Chino “salió a respaldar a un personal médico que lo asistió luego del choque contra el Renault Clio: “acá está el hombre que me hizo los primeros auxilios. Él no se llevó nada”. El ex púgil agregó: “no había plata, yo no llevaba nada de guita. Es todo mentira que él se llevó 150 mil dólares”.

“Un saludo muy grande, estoy muy bien”, exclamó Marcos Maidana en su historia de Instagram. El promotor acompaño su discurso con un pulgar hacia arriba.

En el video de redes sociales se pudo visualizar a Marcos Maidana en la camilla, rodeado de tres oficiales de seguridad. El mismo mostró un detalle muy importante en el rostro del santafesino, el siniestro vial le causo un fuerte daño en su ojo derecho.

Además, el estado de salud del “Chino “evolucionó dentro de un marco favorable. Pero continuará internado en el Sanatorio Norte de la Ciudad de Avellaneda para asegurar una recuperación total.