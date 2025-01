Los días en la casa de Gran Hermano está cada vez más intensos. Los participantes están con ganas de ganar y van pensando detalladamente la estrategia que aplicarán en las próximas semanas y que les permita seguir en juego.

En los últimos días, Giuliano, el líder de la semana, tuvo un súper beneficio y decidió expulsar a Brian, sin embargo, el participante volvió a la casa este domingo y va por la venganza.

En su regreso al juego, el oriundo de San Miguel dijo algunas mentiras que pueden servirle en su estadía en la casa. En medio de esta situación, la relación entre Brian y Nano no está nada bien y este martes protagonizaron un picante cruce.

Después de una actividad grupal, los participantes se reunieron en el living y empezaron a conversar. "Creo que vos vas para donde te lleva el viento. De mi perspectiva, de lo que yo siento, de hecho, estabas acá cantando Los Causas, Los Causas, Los Causas, primera semana. Y cuando se fueron tres dijiste, no, yo jamás, de Los Causas, yo siempre dije que no. O sea, y terminaste medio como tibio en eso también.", comenzó diciendo Brian.

Brian nombró a Jennifer y desató el caos en la casa 👀



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/lBUE8hDx91 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 8, 2025

"Te devuelvo, vos sos la persona que de ser cinco, ahora son tres, anda diciendo que no te gustan los grupos, o sea, que no querés hacer más grupos. Que lo dijiste ayer a la noche", respondió Nano.

"Me dijiste que no tenías grupo, que también querías liberar a las chicas y jugar solo para no salpicarlas", intervino Chiara.

"Dije que los grupos salpican, no es un término, ¿dónde lo habrán escuchado? Yo dije, yo dije que no quiero salpicar a nadie", agregó Giuliano.

Ante esto, Brian siguió: "Me molestó que Luca se haya ido, porque...", y rápidamente fue interrumpido por Chiara: "Cuando se fueron los chicos, nos dimos cuenta que hacer grupos tan cerrados en esta casa no sirve".

Lejos de ir para atrás, Brian lanzó una fuerte declaración contra su compañera: "De todas maneras, no me parece muy de amiga que se haya ido Jeni y estar apretando el chongo que estaba con ella".