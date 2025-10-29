El club de bulevar Rondeau al 1000, Fortín Barracas, fue robado por segunda vez en menos de una semana. La primera se llevaron cañerías y máquinas como una bordeadora y una hidrolavadora y la segunda, elementos de básquet y una computadora.

Según pudieron ver por cámaras de seguridad, los delincuentes ingresan desde una casa deshabitada y a la venta, a través de los techos.

Sonia es la tesorera de la institución deportiva y destacó al móvil de Telenoche (El Tres): “Es un club del barrio Alberdi, y si bien tenemos medidas de seguridad, no son suficientes. Entran por una vivienda que está en venta y deshabitada hace muchos años”.

Recordó, entonces: “El miércoles pasado nos robaron cañerías de agua que van hacia el baño, así que estamos afrontando el gasto para arreglarlas. Y anoche, en un salón de guardado, robaron vestimenta, pelotas y una notebook”.

Puede interesarte

Sonia destacó que el club Fortín Barracas tiene una cuota mínima que no todos pueden pagar, y son unos 500 socios. “Esto de los robos nos desespera, porque no tenemos los medios para recuperar todo lo robado. Nos dieron un subsidio desde el Ministerio de Seguridad para poner cámaras y alarmas”.