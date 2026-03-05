La gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) de este miércoles estuvo marcada por una fuerte discusión que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la semana dentro de la casa. Luego de que se definiera la llamada “placa planta”, un intercambio entre participantes derivó en un comentario de Yanina Zilli que provocó un profundo malestar en Daniela de Lucía, quien terminó visiblemente afectada en pleno vivo.

La escena se dio minutos después de que se conociera la lista de jugadores nominados en esta votación especial, una dinámica pensada para apuntar contra los participantes que, según la mirada de sus compañeros, no están generando suficiente juego dentro del reality. En ese clima de tensión, algunos jugadores comenzaron a debatir sobre el comportamiento de distintos integrantes de la casa.

En ese contexto, una participante apuntó contra Yipio y cuestionó algunas actitudes que habría tenido durante la convivencia. Según su relato, la jugadora había mostrado comportamientos “patoteros” en determinadas situaciones dentro del juego. La acusación abrió un debate inmediato entre los presentes.

Yanina Zilli fue una de las primeras en tomar la palabra para respaldar esa postura y dar su versión de los hechos frente a todos. “Coincido. No me gustó, porque no es un penal... El primer día que nos organizamos con el tema de la cocina, me empezó a gritar como una desquiciada”, sostuvo, visiblemente molesta.

Sus palabras generaron reacciones diversas dentro de la casa. Algunos participantes escuchaban en silencio, mientras otros comenzaron a intervenir en la conversación. Fue entonces cuando Daniela de Lucía decidió intervenir para defender a Yipio y aportar su propia mirada sobre lo sucedido. La participante, que había regresado recientemente a la competencia tras atravesar una situación personal muy delicada, intentó desmentir la acusación. “Fuimos testigos y no es por saltar a defenderla. Jamás existió ese patoterismo”, afirmó con firmeza.

Sin embargo, la respuesta de Zilli encendió aún más el clima dentro de la casa. En medio del intercambio, la exvedette lanzó una frase que rápidamente generó incomodidad entre los demás jugadores. “Si vos no estabas... Vos estabas en el velorio de tu papá... Vos no podés hablar si no estás”, dijo en referencia al reciente fallecimiento del padre de Daniela. El comentario provocó un silencio inmediato. En el fondo comenzaron a escucharse voces de desaprobación de algunos compañeros que intentaban frenar la discusión. “¡No, no, no!”, se oyó mientras el ambiente se cargaba de tensión.

Daniela de Lucía defendió a Yipio y negó acusaciones de patoterismo durante la convivencia en el reality

La frase tocó una fibra especialmente sensible para Daniela de Lucía. Días antes, la participante se había ausentado del programa luego de recibir la noticia del fallecimiento de su padre y había regresado a la casa poco tiempo después para continuar en competencia. Aunque intentó mantener la compostura, la emoción terminó desbordándola. Con la voz entrecortada y visiblemente afectada, tomó la palabra para responderle a Zilli frente a todos. “Bueno, jugamos con lo personal”, expresó primero, marcando el límite que, según su mirada, se había cruzado en ese momento. Luego continuó con un descargo que conmovió a varios de los presentes. “Yo a este juego sí lo juego con la mente y el corazón. Y hay límites personales claros, como saltar en vivo con una frase así”, sostuvo.

Daniela también quiso dejar en claro que nunca utilizó su situación personal como estrategia dentro del reality. “No me quiero hacer la víctima”, aclaró, antes de recordar el momento en que recibió la noticia del fallecimiento de su padre mientras participaba del programa. “Cuando recibí la noticia y antes de irme de esta casa, dije: ‘No me voy sin votar’”, relató. Con esas palabras, la participante buscó remarcar que, incluso en un momento tan doloroso, decidió cumplir con su compromiso dentro del juego. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a aparecer y su voz se quebró en varios momentos. A pesar de la emoción, continuó con su reflexión frente a sus compañeros. “Si hay alguien que juega esto soy yo. Y si estoy acá es porque tengo corazón”, concluyó.

Daniela de Lucía afirmó no usar su situación personal como estrategia y subrayó su compromiso con el juego pese a la tragedia familiar

El momento generó gestos de apoyo de algunos participantes, que escuchaban con atención el descargo. Sin embargo, la discusión no terminó ahí. Lejos de retractarse, Yanina Zilli mantuvo su postura inicial y volvió a remarcar su argumento. “No podés opinar si no estás acá. Vos no estabas acá”, insistió, reafirmando lo que había dicho previamente.

La escena se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la gala y dejó al descubierto las tensiones que empiezan a intensificarse dentro de la casa a medida que avanza el juego. En un reality donde las estrategias, los cruces y las discusiones forman parte de la convivencia diaria, la frase de Zilli abrió un debate entre los participantes sobre los límites del juego y el uso de situaciones personales en medio de las discusiones.